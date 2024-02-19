ua en ru
Пн, 19 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Відомий український актор розповів, як його принижували колеги з РФ: "х*хляцький акцент"

Понеділок 19 лютого 2024 15:28
UA EN RU
Відомий український актор розповів, як його принижували колеги з РФ: "х*хляцький акцент" Олександр Третьяченко (фото: facebook.com/Alexandr Tretyachenko)
Автор: Іванна Пашкевич

Український актор Олександр Третьяченко пригадав, як його принижували у московському театрі через те, що він українець.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки серіалу "Колір пристрасті" 1+1.

Деталі

Артист зізнався, що після початку повномасштабної війни він вже і не сподівався на повернення у професію.

Нині він прагне зробити свій внесок у розвиток нового етапу українського кіно та серіалів, адже ще багато років тому відмовився будувати кар’єру в РФ.

Відомий український актор розповів, як його принижували колеги з РФ: &quot;х*хляцький акцент&quot;

Олександр Третьяченко (фото: facebook.com/Alexandr Tretyachenko)

А все через зверхнє ставлення до нього російських колег.

"Мій однокласник підпрацьовував у московському театрі та товаришував з Табаковим, якому тоді потрібен був актор на роль. Друг мене йому і порекомендував. На моєму прослуховуванні був не сам Табаков, а інший викладач. Він сказав: "Одразу відчувається цей х*хляцький акцент", - поділився актор.

Тоді ж Олександр зустрів київського режисера Віталія Семенцова, який запропонував головну роль в одній зі своїх вистав.

Відомий український актор розповів, як його принижували колеги з РФ: &quot;х*хляцький акцент&quot;

Олександр Третьяченко (фото: facebook.com/Alexandr Tretyachenko)

"Вирішив, що краще залишуся тут, де не відчуватиму цього зверхнього ставлення. Ми за два тижні поставили виставу, яку показували в Жовтневому палаці у голубій залі - це був тріумф", - пригадав Третьяченко.

Зазначимо, що наразі актор грає у театрі, а також розвиває свій благодійний фонд і допомагає ЗСУ.

Раніше ми розповідали, що дочка Ольги Сумської знялася у Москві в російському серіалі.

Також ми писали, що фільм "20 днів у Маріуполі" отримав чергову міжнародну премію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу актори Війна в Україні
NEWS
ЗСУ збили ще два літака росіян на сході
ЗСУ збили ще два літака росіян на сході