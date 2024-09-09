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Відомий блогер заявив про відмову від громадянства України і зобов'язався служити в армії РФ

Понеділок 09 вересня 2024 16:30
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Відомий блогер заявив про відмову від громадянства України і зобов'язався служити в армії РФ Артур Бабич (фото: instagram.com/ba.bitch_)
Автор: Іванна Пашкевич

Український блогер-зрадник Артур Бабич висловив готовність відмовитися від українського громадянства заради отримання громадянства Росії і зобов'язався служити в армії РФ.

Про це він повідомив пропагандистці Лілії Абрамовій, пише РБК-Україна (проект Styler).

Так, в інтерв'ю зрадник поділився своїм бажанням отримати громадянство країни-агресорки і жити там, де завжди хотів влаштуватися.

Він розповів, що після повернення з Америки, куди він виїхав після 24 лютого 2022 року, подав документи на посвідку на проживання в РФ, але до теперішнього часу не зміг її оформити.

Путініст зазначив, що його батько теж служив, і він пишається цим фактом.

Відомий блогер заявив про відмову від громадянства України і зобов'язався служити в армії РФ

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