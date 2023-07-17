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Відома волонтерка та військова Маруся Звіробій отримала поранення в боях за Бахмут: деталі

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Понеділок 17 липня 2023 18:42
Відома волонтерка та військова Маруся Звіробій отримала поранення в боях за Бахмут: деталі Маруся Звіробій отримала поранення на фронті (фото: facebook.com/maruzvir)
Автор: Анна Шиканова

Військова, доброволець та керівниця інструкторських груп "Марусині ведмеді" Маруся Звіробій (справжнє ім'я Олена Біленька) дістала поранення під час боїв за Бахмут.

Про це вона повідомила особисто на своїй сторінці у Facebook.

"Клубніка люта"

Військова написала, що вона - "300", але попросила усіх сильно не хвилюватися, бо має поранення ноги.

"Ну, тільки не психуйте. Я "300". Клубніка люта в Польщі цього року. Мені нічого не треба, жити буду. Моє серце Пані Оксана взялась особисто, разом зі своїми янголами, тож я під повною опікою. Дякую групам еваку та лікарям, а особливо побратимам, напарнику треба нову каску", - повідомила Маруся.

Вона також додала, що під Кліщіївкою йдуть жорстокі бої, а її група потрапила під мінометний обстріл.

"Потім напишу, як ви любите, по красоті, що там і як. А поки цьом. Я не дуже буду на зв'язку. Нові штани пішли під ніж, ех… знов куплять", - додала військова.

У коментарях Звіробій додала, що лікування трохи затягнеться, бо лікарі попередили - заживати буде не швидко.

Хто така Маруся Звіробій

Українська волонтерка, контрактниця ЗСУ, інструкторка навчального центру десантно-штурмових військ, громадська діячка.

Стала відомою під час Революції Гідності у 2014 році, створив проєкт "Допомога пораненим Майдану". Коли почалася війна, стала активно допомагати військовим. Влітку 2014 року організувала полігон початкового військового вишколу разом з волонтерами-інструкторами.

З осені 2014 - командир 11 батальйону ДУК "Правий сектор". З 2015 готувала бійців для контрактної служби у ЗСУ - відтоді випускників школи стали називати "Марусині Ведмеді".

Відома волонтерка та військова Маруся Звіробій отримала поранення в боях за Бахмут: деталі

Маруся Звіробій (фото: facebook.com/maruzvir)

З 2017 - військова бригади швидкого реагування Національної гвардії України. У 2019 році звільнилась з лав ЗСУ за станом здоров'я. Має орден "Народний Герой України".

Від початку повномасштабного вторгнення Росії повернулася до лав ЗСУ - у ДШВ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як український військовий зворушливо привітав батька з днем народження під обстрілами.

А також розповідали про те, що дружина пораненого захисника розчулила історією свого чоловіка.

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військова Маруся Зверобой