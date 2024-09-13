Відома українська співачка розповіла про стосунки зі свекрухою, яка мешкає в РФ

Українська співачка Альона Омаргалієва, чоловік якої захищає нашу країну у складі Сил оборони, висловилася про стосунки зі свекрухою, яка живе в Росії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю знаменитості у рамках програми "Тур зірками" на каналі Люкс ФМ.

Як відомо, мати Тамерлана живе та працює в РФ. У зв'язку з цим ведуча запитала, чи підтримують вони спілкування.

"Свекруха зараз хвора, після операції. Тамерлан її якось там підтримує, спілкується. Я думаю, вона б тут не змогла жити, бо там у неї робота, колеги. Вона хвилюється, звичайно, переживає. Запитує: "Як ви?", - розповіла Омаргалієва.

Альона Омаргалієва з Тамерланом (фото: instagram.com/omargalieva.alena)

Співачка зазначила, що в РФ є люди, які всі розуміють, але через ситуацію вважають за краще мовчати, бо бояться за своє життя та своїх близьких.

"Що вони скажуть? Нічого вони не скажуть. Їм там страшно. Мабуть, їм є що втрачати", - припустила співачка.

Далі вона продовжила: "Ті, хто проти війни, я маю на увазі росіяни, вони вже давно виїхали з країни. А ті, хто мовчать чи бояться... Пам'ятаєте вираз "Раби є рабами"? Іноді, думаю, можливо, в цьому щось і є".

На відео цей момент можна переглянути з 10:43.

Хто такі Тамерлан та Альона Омаргалієва

Наприкінці нульових Тамерлан познайомився в соцмережах з Альоною Омаргалієвою, у 2009 році пара створила дует, почала виступати та записувати пісні, а у 2013-му одружилася. Вони мають сина Тимура.

Подружжя на сцені (фото: instagram.com/omargalieva.alena)

Зазначимо, що Тамерлан (справжнє ім'я Юрій Толоконніков) після початку повномасштабного вторгнення записався до лав сил територіальної оборони, а згодом добровольцем перейшов до Збройних сил України.

Альона, Тамерлан та їх син (фото: instagram.com/omargalieva.alena)