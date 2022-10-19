Відділення Нової пошти відкрили ще в одному місті Польщі: буде 10 за "два-три тижні" (фото)

"Нова пошта" запустила роботу ще одного відділення у Польщі після відкриття філії у Варшаві півтора тижня тому. Тепер запрацювало відділення ще й у Кракові.

Про це 19 жовтня розповів співвласник компанії "НП" Володимир Поперешнюк у своєму Facebook .

Він уточнив, що незабаром очікується запуск роботи відділень і в інших польських містах, і орієнтовно їхня кількість у цій країні становитиме 10 уже за кілька тижнів.

"Два-три тижні, і ми відкриємо до 10 відділень у Польщі! А зараз, Краків - зустрічай!" - йдеться у публікації.

Відділення розташоване у центральній частині міста за такою адресою: Kraków ul. Kamienna 19 B. Поперешнюк показав у мережі знімки, як виглядає це нове відділення.

У Кракові запрацювало відділення "Нової пошти" (фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)

Зазначимо, перед цим у "Новій пошті" розповідали про плани запуску відділень, окрім Варшави та Кракова, також у таких великих містах, як Вроцлав, Жешув та Познань. Пізніше також мають намір відкритися і в Любліні, Катовіце, але це буде вже в другій черзі.

У коментарях до посади адміністрація "Нової пошти" також запевнила, що компанія продовжить розширювати своє представництво у всій Європі.

Фото: скрін коментарів facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk

Які тарифи

У "Новій пошті" діють такі тарифи на відправку посилок з України до Польщі та у зворотний бік:

посилка до 2 кг - 250 гривень / близько 30 злотих,

посилка до 10 кг - 325 гривень / близько 45 злотих,

посилка до 30 кг - 400 гривень / близько 50 злотих.

Термін доставки - від 5 днів.

"Нова пошта" відкрила перше відділення у Кракові (фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)