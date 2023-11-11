Що таке послуга раннього втручання та чому батькам потрібно про неї знати

На ранніх етапах розвитку малюки розвиваються з блискавичною швидкістю. Якщо ж трапляються якісь відхилення від вікових норм, батьки завжди можуть звернутися до фахівців за допомогою. Однією з таких є послуга раннього втручання.

РБК-Україна (проєкт Styler) детально розповідає, що це за практика та як вона працює в Україні.

"Я запідозрила в доньки затримку розвитку"

Влітку киянка та мама двійнят Людмила помітила, що двоє її дітей розвиваються не рівномірно.

"Я запідозрила в доньки затримку розвитку. Наш син Тимур випереджав її, хоча вони однолітки. У Вероніки не з'явився вказівний жест, вона не дивилася в очі… І ще багато інших факторів мене насторожили", - розповідає жінка.

Двійнята Вероніка та Тимур (фото: особистий архів)

У пошуках фахівців, які могли б проконсультувати батьків у питанні, що виникло, вони потрапили до Центру комплексної реабілітації дітей та молоді з інвалідністю Оболонського району міста Києва. Тут подружжя вперше дізналося про послугу раннього втручання.

Це комплексна допомога сім'ям із дітьми раннього віку, у яких є порушення розвитку або ризик таких порушень. Послуга раннього втручання інтенсивно допомагає дітям від народження до чотирьох років.

Такі дії є превентивними та часто допомагають запобігти розвиткові інвалідизації. Застосовувати методику раннього втручання можна тоді, коли порушення вже відбулися в дитини чи лікарі підозрюють, що вони можуть відбутися.

Важливо також зазначити, що послуга раннього втручання спрямована на всю сім'ю. Спеціалісти часто можуть навіть приходити на дитячий майданчик до дітей, щоб адаптувати і їх, і батьків до соціального життя.

Чи допомагає дітям раннє втручання

Станом на сьогодні двійнята Вероніка та Тимур вже більше ніж пів року займаються за моделлю раннього втручання. У батьків є чітко прописана мета, якої вони хочуть досягти.

Мама Людмила ділиться з нами, що за весь час роботи вони дійшли до 80% поставлених раніше цілей. Зараз жінка почувається значно впевненіше щодо майбутнього своєї малечі.

Спеціалістка Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) із захисту дитини Наталія Датченко пояснює: послуга раннього втручання не може бути застосована без участі батьків.

"Дуже важливо, що послуга раннього втручання сімейно-центрована. Вона спирається на співпрацю з батьками, нормалізацію життя родини в цілому. Важливо підтримати, навчити батьків, аби вони могли піклуватися про своїх дітей і не забувати піклуватися про себе", - розповідає фахівець.

Батьки беруть активну участь в інтенсивній роботі з дітьми в рамках раннього втручання (фото: особистий архів)

Можна зробити висновок, що робота з дитиною відбувається через батьків.

Завідувачка Центру комплексної реабілітації дітей та молоді з інвалідністю Оболонського району Анастасія Виноградна опікується сім'єю Тимура та Вероніки. За її словами, діти почали розвиватися відповідно до свого віку та можливостей.

"Вероніка почала дивитися в очі: спочатку нетривало, потім довше. Тимур став більше говорити", - каже Анастасія Виноградна.

Де можна отримати послугу раннього втручання в Києві

У столиці працюють два центри надання такої послуги:

Центр комплексної реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю Оболонського району (усі послуги безкоштовні)

ГО "Відчуй"

Нам також вдалося дізнатися вартість одного заняття з раннього втручання у приватній клініці. Зустріч із фахівцем тривалістю 55 хвилин коштує 800 гривень.

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Для інших міст України інформацію про локації надання такої допомоги дітям шукайте за посиланням.