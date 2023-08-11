Від 3 до 12 тис. доларів, а комусь - безкоштовно. Хірург відверто розповів про "пластику" в Україні

Наші спеціалісти мають високий рівень кваліфікації, галузь розвивається безперервно. За час повномасштабної війни в Україні пластична хірургія зазнала змін, збільшилась кількість реконструктивних операцій, а деякі українці можуть зробити операцію безкоштовно.

Уже багато років пластична хірургія в Україні має великий попит серед жінок і чоловіків, які хочуть мати молодший вигляд, отримати впевненість, виправити вади зовнішності.

– Чи змінився попит під час війни на послуги пластичного хірурга в Україні порівняно з довоєнним періодом? Які послуги є найпопулярнішими?

– У період повномасштабного вторгнення структура ринку зазнала значних змін. Багато українців повертаються в Україну з-за кордону, щоб зробити пластичну операцію. Однозначно, це лестить українським хірургам і ми розуміємо, що це відбувається через те, що наша система охорони здоровʼя місцями значно краща ніж в країнах Європи.

Останнім часом значно збільшилась кількість операцій на обличчі. Це свідчить про те, що люди стали більше інвестувати у свою зовнішність. До повномасштабного вторгнення першість найпопулярніших операцій займали ринопластика та пластика грудей.

Крім того, за останні два роки значно збільшилась кількість реконструктивних операцій. Це маніпуляції з реконструкції опіків, зашивання ран різноманітної складності, витягування осколків тощо. Порівняно з довоєнним періодом кількість таких операцій зросла навіть більше ніж удвічі - з 10% до 25%.

Також зараз пластичні хірурги стали проводити значно більше симультанних операцій. Це сучасний і унікальний метод комбінування оперативних втручань і їх одномоментне проведення. Наприклад, часто проводяться комбінації ринопластики і збільшення грудей, підтяжка підборіддя і блефаропластика тощо. В Україні з'явились значно кращі препарати порівняно з тим, що були кілька років тому. Тобто, хірурги зараз можуть дозволити тривалі операції без шкоди для організму пацієнтів.

– Чому на вашу думку пластика обличчя зараз користується значним попитом? Яка вартість таких операцій?

– Можна припустити, що люди роблять пластику обличчя для більш ефективного досягнення власних цілей. Існують навіть наукові дослідження, які доводять, що зовнішній вигляд може впливати на можливість працевлаштування та збільшення заробітної плати.

Вартість пластики обличчя в Україні може бути досить різною. Загалом вона варіюється в межах від 3 до 12 тис. доларів. Усе залежить від різних нюансів та складності її проведення.

Вартість проведення будь-якої пластичної операції хірургом формулюється за декількома показниками - кваліфікації хірурга та якості наданих послуг. Чим досвідченіший хірург і має кращу освіту - тим вища вартість операції. Наприклад, у нашій клініці ціни досить варіативні. Є хірурги, що оперують за ринковою вартістю, а є й такі, що виконують свою роботу на 20% дорожче.

– Бачили, що серед ваших послуг крім збільшення грудей є можливість їх корекції. За яких умов це відбувається?

– У практиці будь-якого хірурга, навіть досвідченого, бувають ситуації коли тканини пацієнта поводять себе не так, як очікувалось після попереднього огляду. Пружність шкіри може бути оманливою і вже після операції розтягнутись дещо більше ніж розраховувалось. У такому випадку є ймовірність проведення операції з корекції результатів. Іноді це невеличкі нюанси, коли потрібно прибрати незначну частину шкіри або змінити положення підгрудної вкладки.

Також бувають інші технічні моменти у випадках маніпуляцій з імплантом, які не залежать від кваліфікації хірурга. Наприклад, утворення капсулярної контрактури (ущільнення навколо імплантів. - Ред.). Однак, українські хірурги вже навчились з цим боротись та протектувати подібне ускладнення.

– У чому різниця послуги збільшення грудей і їхньої корекції? Яка вартість таких операцій?

– У моїй практиці, операцію зі збільшення грудей можна назвати пластикою вихідного дня. Наразі це займає зазвичай близько 35 хвилин і все виконується досить оперативно. Операція стала настільки передбачуваною, що кожен мій наступний рух відпрацьований майже до автоматизму. За рахунок цього тривалість операції значно менша, ніж зазвичай в інших хірургів.

Натомість корекція грудей, це операція, що займає більше часу і вимагає іноді встановлення дренажів. Тобто, вона менш комфортна для пацієнта як психологічно так і в процесі реабілітації.

Дмитро Слоссер за роботою (фото: прес-служба)

Є важливий аспект на який хотілось би звернути увагу. Якщо пацієнт повертається до свого хірурга після операції, кодекс хірурга трактує правило, що хірург повинен виконати корекцію безкоштовно, але пацієнт може сплачувати собівартість розхідників та інших технічних моментів під час проведення операції. Це зазвичай невелика сума порівняно з вартістю пластики. Якщо такий пацієнт звертається вже до іншого лікаря, то вартість корекції може бути навіть вища ніж первинна операція. Друге втручання вже є технічно більш складним, займає більше часу і потребує більшого досвіду хірурга. Конкретизувати вартість подібних операцій складно, бо все визначається індивідуально. Бувають моменти, коли потрібно видаляти імпланти, а це одна із найдорожчих операцій. Якщо ж втручання мінімальне, то й вартість буде значно нижчою.

– Яку найдорожчу операцію доводилось вам виконувати? Чому її вартість була високою?

– Звичайно, найдорожчими є симультанні операції. Як вже зазначав раніше, це унікальний метод комбінування оперативних втручань і їх одномоментне проведення. Вартість однією з найдорожчих операцій, що мені доводилось виконувати становила близько 22 тис. доларів. Це не вигадана вартість, а сумування визначених корекцій з розцінок, що є на сайті. Загалом ми не можемо якось коригувати вартість будь-яких класичних операцій під час консультації, бо всі вони заявлені в публічному просторі. Однак, бувають досить складні втручання, яких немає в переліку послуг.

Вартість проведення таких маніпуляцій розраховується зважаючи на досвід лікаря та час, який буде витрачено на операцію. Наприклад, як зазначалось раніше, збільшення грудей займає близько 35-40 хвилин і це проста операція. Якщо тривалість втручання перевищує 4-5 годин - це складна операція. Вартість таких маніпуляцій відповідно може бути вищою.

– Яку найбільш дивну операцію вам доводилось робити?

– На моїй практиці мені не доводиться проводити дивних операції. Все стає зрозуміло одразу після першої зустрічі з клієнтом і я намагаюсь проводити своєрідний психологічний відсів таких пацієнтів. За моїми підрахунками кількість таких звернень становить близько 5%. Під час зустрічі я одразу намагаюсь знайти аргументи, щоб переконати не робити операції.

У будь-якому разі пластична операція - це повне розуміння між хірургом і пацієнтом, тому щоразу я намагаюсь зрозуміти і відчути це. Якщо хтось із цього процесу не має повноцінного розуміння - операцію краще не проводити.

– Чи є у вас кейси коли пластична операція змінила життя ваших пацієнтки чи пацієнта? (Було б цікаво, якби ви згадали історію про клієнтку, яка виправила вади зовнішності і знайшла кохання/роботу/мету в житті)

– Зараз я розумію, що на початку своєї карʼєри такі кейси варто було записувати і описувати, а коли моя практика перетнула межу в 25 років досвіду - фактично кожного місяця можна зустріти пацієнта, життя якого змінилося кардинально. Уже багато років я запитую клієнтів два основних запитання: що їм сказали, коли побачили після операції та що змінилось у їхньому житті після операції.

У відповідь на перше запитання, для мене найбільшим компліментом є момент, коли пацієнт каже, що люди помітили якісь зміни, але не можуть зрозуміти де вони відбулись. Стає зрозуміло, що людина виглядає настільки гармонійно, що не помітно жодних операційних втручань. Перш за все йдеться про ринопластику чи блефаропластику. Результати таких операцій мають бути максимально природними та гармонійними.

Відповідаючи на друге запитання, пацієнти підтверджують мої слова вище і зазвичай кажуть про значно більшу впевненість у собі після операції, що допомогло їм досягати кращих результатів у житті. Також багато дівчат чи жінок після операції змінюють свій сімейний статус чи навіть вагітніють. Думаю, що такі зміни провокують більше не пацієнток, а їхніх чоловіків.

– Чи проводите ви зараз операції для військових, що отримали пошкодження обличчя під час бойових дій? На яких умовах?

– Останнім часом кількість пацієнтів-військових значно зросла. У нашій клініці "Нове тіло" ми беремось виконувати ті операції, що краще за нас не зробить ніхто. Можу з гордістю сказати, що наразі ми маємо найбільшу кількість операцій з найкращими результатами ринопластики. Військові звертаються часто саме за цією послугою, а бувають навіть випадки, коли нас радять колеги й з інших клінік, знаючи про результативність наших втручань.

Трапляються й випадки, коли ми проводимо такі маніпуляції і за межами клініки. Іноді нас запрошують у військові медичні установи. Наприклад, одного разу ми проводили подібні втручання спільно з фахівцями Головного військового клінічного госпіталю на базі їхньої установи.

Будь-які операції для військових у нашій клініці проводяться повністю за рахунок клініки і військові не витрачають жодних коштів для проведення операції. Ми активно оперуємо поранених і досить часто залучаємо лікарів-колег до операцій. Тобто, такі втручання можуть відбуватись спільно з ортопедами, офтальмологами чи будь-якими іншими лікарями для того, аби результати операції були якомога кращими.