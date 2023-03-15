Ветеринар назвала небезпечні продукти, яких не повинно бути в раціоні котів та собак
Часто до домашніх тварин ставляться як до членів сім'ї та щедро діляться з ними їжею, що приготована для всіх. Однак, деякі продукти можуть тільки нашкодити тваринам та викликати у них алергію.
Про це повідомила ветеринарний дієтолог Діана Василькова в Instgaram.
Які продукти небезпечні
Експерт назвала небезпечні продукти, яких треба уникати в кормах і раціоні собак і коті. До списку входить:
- цибуля;
- часник;
- авокадо;
- виноград;
- родзинки;
- жуйки (речовина ксилітол);
- горіх макадамія.
Ветеринар зазначила, що деякі з цих інгредієнтів можуть міститись в кормах, вітамінних добавках і ласощах. Тому потрібно бути уважними та звертати увагу на склад тих чи інших продуктів.
Заборонені продукти для собак
Часто власники собак можуть порадувати свого улюбленця кісткою. Однак, цього робити не можна, адже кістки дуже шкодять організму. До заборонених для собак продуктів входять:
- Варені кістки. Ніколи не давайте собаці варені кістки, навіть якщо вони розм'якли та розсипаються. У шлунку такий продукт може збиватися в грудки та блокувати прохідність кишківника, це дуже небезпечно;
- Сирі рубані кістки (вони дуже гострі);
- Голі кістки без м'яса. Користі від них немає, а зуби тварина може зламати, намагаючись хоч щось з'їсти;
- Зіпсовані продукти, особливо рибу та птицю;
- Картопля;
- Молоко;
- Копченості;
- Солодощі;
- Соління;
- Напівфабрикати.
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