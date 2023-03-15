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Ветеринар назвала опасные продукты, которых не должно быть в рационе кошек и собак

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Среда 15 марта 2023 09:43
Ветеринар назвала опасные продукты, которых не должно быть в рационе кошек и собак Какие продукты нельзя давать котам и собакам (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто к домашним животным относятся как к членам семьи и щедро делятся с ними пищей, приготовленной для всех. Однако некоторые продукты могут только навредить животным и вызвать у них аллергию.

Об этом сообщила ветеринарный диетолог Диана Василькова в Instgaram.

Какие продукты опасны

Эксперт назвала опасные продукты, которых следует избегать в кормах и рационе собак и кошки. В список входит:

  • лук;
  • чеснок;
  • авокадо;
  • виноград;
  • изюм;
  • жвачки (вещество ксилитол);
  • орех макадамия.

Ветеринар отметила, что некоторые из этих ингредиентов могут содержаться в кормах, витаминных добавках и лакомствах. Поэтому следует быть внимательными и обращать внимание на состав тех или иных продуктов.

Запретные продукты для собак

Часто владельцы собак могут порадовать своего любимца костью. Однако этого делать нельзя, ведь кости очень вредят организму. В запрещенные для собак продукты входят:

  • Вареные кости. Никогда не давайте собаке вареные кости, даже если они размякли и рассыпаются. В желудке такой продукт может сбиваться в комки и блокировать проходимость кишечника, это очень опасно;
  • Сырые рубленые кости (они очень острые);
  • Голые кости без мяса. Пользы от них нет, а зубы животное может сломать, стараясь хоть что-нибудь съесть;
  • Испорченные продукты, особенно рыбу и птицу;
  • Картофель;
  • Молоко;
  • Копчености;
  • Сладости;
  • Соление;
  • Полуфабрикаты.

Раньше мы сообщали, как гладить животных, чтобы они не проявляли агрессию.

Также мы писали, можно ли смешивать сухой и влажный корм.

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