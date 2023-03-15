Ветеринар назвала опасные продукты, которых не должно быть в рационе кошек и собак
Часто к домашним животным относятся как к членам семьи и щедро делятся с ними пищей, приготовленной для всех. Однако некоторые продукты могут только навредить животным и вызвать у них аллергию.
Об этом сообщила ветеринарный диетолог Диана Василькова в Instgaram.
Какие продукты опасны
Эксперт назвала опасные продукты, которых следует избегать в кормах и рационе собак и кошки. В список входит:
- лук;
- чеснок;
- авокадо;
- виноград;
- изюм;
- жвачки (вещество ксилитол);
- орех макадамия.
Ветеринар отметила, что некоторые из этих ингредиентов могут содержаться в кормах, витаминных добавках и лакомствах. Поэтому следует быть внимательными и обращать внимание на состав тех или иных продуктов.
Запретные продукты для собак
Часто владельцы собак могут порадовать своего любимца костью. Однако этого делать нельзя, ведь кости очень вредят организму. В запрещенные для собак продукты входят:
- Вареные кости. Никогда не давайте собаке вареные кости, даже если они размякли и рассыпаются. В желудке такой продукт может сбиваться в комки и блокировать проходимость кишечника, это очень опасно;
- Сырые рубленые кости (они очень острые);
- Голые кости без мяса. Пользы от них нет, а зубы животное может сломать, стараясь хоть что-нибудь съесть;
- Испорченные продукты, особенно рыбу и птицу;
- Картофель;
- Молоко;
- Копчености;
- Сладости;
- Соление;
- Полуфабрикаты.
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