Ветеринар назвала опасные продукты, которых не должно быть в рационе кошек и собак

Часто к домашним животным относятся как к членам семьи и щедро делятся с ними пищей, приготовленной для всех. Однако некоторые продукты могут только навредить животным и вызвать у них аллергию.

Об этом сообщила ветеринарный диетолог Диана Василькова в Instgaram .

Какие продукты опасны

Эксперт назвала опасные продукты, которых следует избегать в кормах и рационе собак и кошки. В список входит:

лук;

чеснок;

авокадо;

виноград;

изюм;

жвачки (вещество ксилитол);

орех макадамия.

Ветеринар отметила, что некоторые из этих ингредиентов могут содержаться в кормах, витаминных добавках и лакомствах. Поэтому следует быть внимательными и обращать внимание на состав тех или иных продуктов.

Запретные продукты для собак

Часто владельцы собак могут порадовать своего любимца костью. Однако этого делать нельзя, ведь кости очень вредят организму. В запрещенные для собак продукты входят: