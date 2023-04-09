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Вербна неділя 2023: красиві СМС, вірші та листівки-привітання з великим святом

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Неділя 09 квітня 2023 07:01
Вербна неділя 2023: красиві СМС, вірші та листівки-привітання з великим святом Як привітати рідних з Вербною неділею (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Вербна неділя - світле свято, що відзначається рівно за тиждень перед Великоднем. Цьогоріч Вхід Господній до Єрусалиму - церковна назва події, припадає на 9 квітня. Легенько побийте рідних і друзів освяченою гілочкою верби і привітайте їх з великим святом.

В цьому допоможуть гарні листівки, вірші та СМС в матеріалі Styler нижче.

Привітання у віршах, СМС та листівки

Не я б’ю, верба б’є! Будьте здорові.
Радості, миру, тепла і любові.
Бог хай дарує віру і силу,
І на душі хай жевріє надія.

В серці хай буде добро, милосердя,
Дух нехай стане сильним і твердим.
Світло дарують хай люди, що поруч,
Щастя хай йде разом з Вами пліч-о-пліч!

Вербна неділя 2023: красиві СМС, вірші та листівки-привітання з великим святом

День святий - Неділя Вербна!
Будьте радісні, здорові,
Нехай доля буде щедра
І дарує щастя море,

Благодаті і достатку.
Береже хай Бог від лиха,
Чистоти в думках, порядку,
Від життя - лише утіхи!

Вербна неділя 2023: красиві СМС, вірші та листівки-привітання з великим святом

Хай вербове гілля
Освятить все життя.
Хай приносить удачу
До любові в додачу.

Хай здоров’я з водою
Принесе за собою.
Хай збуваються мрії
У Вербову неділю!

Вербна неділя 2023: красиві СМС, вірші та листівки-привітання з великим святом

З Неділенькою Вербною
Усіх на світі привітаю!
Щастя і здоров'я,
Радості бажаю!

***

Радісний ранок, дзвін!
З Неділею Вербною вітає він!

Вербна неділя 2023: красиві СМС, вірші та листівки-привітання з великим святом

Все навколо зеленіє, в небі грає сонце
То Вербиця світла заглядає у віконце!

***

У неділю Вербну всіх вас привітаю!
Віри та надії вам усім побажаю!

Теплі слова та красиві картинки до Вербної неділі

Вітаю з Вербною неділею! Бажаю світлих і чистих почуттів, удачі, везіння, добра та достатку. Нехай підуть з життя сум'яття і сумнів, поступаючись місцем міцному здоров'ю, благословенню, миру та любові.

Вербна неділя 2023: красиві СМС, вірші та листівки-привітання з великим святом

Вітаю з Вербною Неділею. Бажаю, щоб міцні гілочки верби наповнили тебе силами, здоров'ям і бадьорістю, твій дім - статком, щастям і радістю, а твоє життя - благом, любов'ю та доброю надією.

Вербна неділя 2023: красиві СМС, вірші та листівки-привітання з великим святом

Нехай у цей світлий день разом із пухнастими гілочками верби, до оселі увійде достаток та благополуччя на найближчий рік. Усі домочадці хай будуть здорові. А на душі спокійно, добре та радісно!

Вербна неділя 2023: красиві СМС, вірші та листівки-привітання з великим святом

Нехай благословить Вас Бог у цей святий день! Бажаємо Вам не втрачати надії на краще, хай із небес на Вас спуститься благодать! Нехай у будинку буде спокій та затишок! Вітаємо з Вербною неділею!

Вербна неділя 2023: красиві СМС, вірші та листівки-привітання з великим святом

Фото: колаж Styler, freepik

З Вербною Неділею вітаю! Бажаю щастя, нехай усі негаразди обходять стороною. Нехай символ цього чудового свята принесе лише удачу та благополуччя. Вашій родині бажаю затишку, згоди та гармонії.

Відеопривітання до свята

Раніше ми писали також, що суворо заборонено робити у велике свято.

Крім того дізнайтеся, скільки коштує спекти паску до Великодня 2023.

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