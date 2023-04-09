Вербна неділя 2023: красиві СМС, вірші та листівки-привітання з великим святом
Вербна неділя - світле свято, що відзначається рівно за тиждень перед Великоднем. Цьогоріч Вхід Господній до Єрусалиму - церковна назва події, припадає на 9 квітня. Легенько побийте рідних і друзів освяченою гілочкою верби і привітайте їх з великим святом.
В цьому допоможуть гарні листівки, вірші та СМС в матеріалі Styler нижче.
Привітання у віршах, СМС та листівки
Не я б’ю, верба б’є! Будьте здорові.
Радості, миру, тепла і любові.
Бог хай дарує віру і силу,
І на душі хай жевріє надія.
В серці хай буде добро, милосердя,
Дух нехай стане сильним і твердим.
Світло дарують хай люди, що поруч,
Щастя хай йде разом з Вами пліч-о-пліч!
День святий - Неділя Вербна!
Будьте радісні, здорові,
Нехай доля буде щедра
І дарує щастя море,
Благодаті і достатку.
Береже хай Бог від лиха,
Чистоти в думках, порядку,
Від життя - лише утіхи!
Хай вербове гілля
Освятить все життя.
Хай приносить удачу
До любові в додачу.
Хай здоров’я з водою
Принесе за собою.
Хай збуваються мрії
У Вербову неділю!
З Неділенькою Вербною
Усіх на світі привітаю!
Щастя і здоров'я,
Радості бажаю!
***
Радісний ранок, дзвін!
З Неділею Вербною вітає він!
Все навколо зеленіє, в небі грає сонце
То Вербиця світла заглядає у віконце!
***
У неділю Вербну всіх вас привітаю!
Віри та надії вам усім побажаю!
Теплі слова та красиві картинки до Вербної неділі
Вітаю з Вербною неділею! Бажаю світлих і чистих почуттів, удачі, везіння, добра та достатку. Нехай підуть з життя сум'яття і сумнів, поступаючись місцем міцному здоров'ю, благословенню, миру та любові.
Вітаю з Вербною Неділею. Бажаю, щоб міцні гілочки верби наповнили тебе силами, здоров'ям і бадьорістю, твій дім - статком, щастям і радістю, а твоє життя - благом, любов'ю та доброю надією.
Нехай у цей світлий день разом із пухнастими гілочками верби, до оселі увійде достаток та благополуччя на найближчий рік. Усі домочадці хай будуть здорові. А на душі спокійно, добре та радісно!
Нехай благословить Вас Бог у цей святий день! Бажаємо Вам не втрачати надії на краще, хай із небес на Вас спуститься благодать! Нехай у будинку буде спокій та затишок! Вітаємо з Вербною неділею!
Фото: колаж Styler, freepik
З Вербною Неділею вітаю! Бажаю щастя, нехай усі негаразди обходять стороною. Нехай символ цього чудового свята принесе лише удачу та благополуччя. Вашій родині бажаю затишку, згоди та гармонії.
Відеопривітання до свята
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