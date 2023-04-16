Великдень 2023: як провести це особливе свято та що категорично не можна робити

16 квітня 2023 за православним календарем українці відзначають Великдень. Цей день відомий походами до церкви, поїданням пасок і прикрашених яєць. Саме ці традиції є найбільш поширеними, однак, крім них, є й інші, які не варто оминати увагою. Крім того, віряни щорічно вшановують пам'ять преподобного Микити Сповідника.

Як провести Великдень 2023 та що не можна робити - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Звідки з'явилася назва свята

Існує декілька легенд щодо виникнення назви свята. Одна з них розповідає, що коли до українців прийшло християнство Великдень називали "Великим днем", тому сучасна назва є логічним скороченням.

У західних країнах Європи найменування свята перекладається як "Великаніч". За різними гіпотезами, Великдень пов'язують із дохристиянськими традиціями відзначати знакові астрономічні події, зокрема й весняне рівнодення, коли день стає тривалішим від ночі.

У США та Великій Британії Пасха називається Easter ("істер") від імені сакської богині Місяця і родючості Еостре.

У різних культурах назва свята Великдень має своє значення (фото: Getty Images)

Головні українські великодні традиції

Дослідники кажуть, що сучасні традиції - це комбінація язичницької та християнської культур. До Великодня віряни дотримуються Великого посту, який триває 48 днів. Він є найдовшим і найсуворішим постом у році, адже забороняє велику кількість продуктів.

У святкову ніч заведено йти до церкви та освячувати їжу та вино. Церковна служба зазвичай триває всю ніч, після чого люди йдуть додому розговлятися освяченими продуктами.

На Великдень заведено йти до церкви з кошиками, а після цього розговлятися (фото: Getty Images)

У хаті діти ставали перед батьком навколішки, а той їх благословляв. Якщо серед них була незаміжня дівчина, їй на голову ставили паску. Вірили, що так вона швидше вийде заміж.

На Великдень всі повинні були веселитися, бо хто буде сумувати в цей день, сумуватиме і весь рік. Якщо хтось помирає на Великдень, то вважається, що його душа піде просто до раю, бо того дня "небо відкрите".

Великодній понеділок зветься Обливаним. За традицією хлопці обливають дівчат водою, а дівчата роблять це у вівторок.

Великодні свята закінчуються поминанням мертвих. Люди відвідують могили своїх померлих родичів і приносять їм щось з освяченого кошика

Що не можна робити на Великдень

Не варто займатися хатніми справами: прибиранням, приготуванням їжі тощо.

Не можна бути в поганому настрої, сваритися та лаятися, інакше весь рік таким буде.

Не можна ворожити або займатися різними ритуалами та обрядами, не пов'язаними з православ'ям.

Попри те, що є традиція розговлятися, переїдати все ж не варто.

Не радять викидати залишки освяченого в смітник. Краще віддайте домашнім тваринам або використайте в господарстві.

На Великдень не можна вінчатися.

Великдень - дуже важливо свято, тому наші предки суворо дотримувалися традицій і заборон (фото: Getty Images)

Народні прикмети

Гарне сонце на Великдень - очікуйте щедрий врожай і тепле літо.

У перший день Пасхи мороз чи грім - буде врожай льону.

На Великдень холодно - така погода буде ще тиждень.

Йде дощ - дощовим буде останній місяць весни. А опади протягом святого тижня - до урожаю жита.

Зоряне небо на Паску - кури будуть добре нестися.

Якщо Великий понеділок дощовий, то можна очікувати й дощове літо.

Чи святкує хтось іменини

Хоча й дата Великодня щороку змінюється, інші свята від цього не посуваються. Тому 16 квітня щорічно свої іменини відзначають Микита, Йосип, Іван і Феодосія.