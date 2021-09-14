ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ведущая 1+1 похвасталась роскошным отдыхом в Калифорнии: яркие фото

Новина українською →
США, Вторник 14 сентября 2021 13:31
Ведущая 1+1 похвасталась роскошным отдыхом в Калифорнии: яркие фото Фото: Соломия Витвицкая (instagram.com/solomiyavitvitska)
Автор: Светлана Мащенко

Соломия Витвицкая пережила непростой год - развод с любимым мужем зимой, дорожно-транспортное происшествие в июле, а сейчас она наслаждается солнцем, теплом и морем в Калифорнии.

Телеведущая отдыхает на побережье вместе с друзьями и делится положительными фото и видео в Instagram.

В последней публикации 41-летняя красавица позирует в легком красном платье с цветочным принтом на побережье Санта-Моники. Соломия предложила поклонникам выбрать одно из трех фото.

Фото: Соломия Витвицкая развлекается в Калифорнии

А день назад телеведущая показала снимки и кадры, на которых она вместе с друзьями гуляет по пляжу, бегает за чайками и позирует на берегу Тихого океана.

"Так странно, когда в одном конце города жара под 35 и нечем дышать, а в то же время у океана приходится кутаться в пальто этакий контрастный Лос-Анджелес", - подписала звезда публикацию

Фото и видео: Соломия Витвицкая отдыхает в Лос-Анджелесе

Напомним, что в феврале этого года на всю страну прогремела новость, что Соломия разводится со своим мужем, младшим ее на 8 лет.

Также мы писали, что в июле телеведущая попала в ДТП в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соломия Витвицкая
LITE
Праздник 14 сентября: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины
Праздник 14 сентября: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины