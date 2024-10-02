Ведучий Олексій Суханов долучився до журі конкурсу есе музею "Голоси Мирних"

Триває прийом творчих робіт для участі у Конкурсі есе "1000 днів війни. Мій шлях" музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, у якому беруть участь молодь та педагоги. Для оцінки есе запрошено експертне журі, до якого входять українські професіонали у творчих сферах. Днями до журі долучився Олексій Суханов, відомий актор та ведучий, амбасадор Музею "Голоси Мирних".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

"Для мене це можливість доторкнутися до почуттів і думок нашої молоді, відчути через їхнє бачення майбутнє нашої України, зазирнути туди та уявити, якою вона має бути. Адже цей вкрай жахливий урок нашої історії і біль кожного мають відіграти своє велике значення, що розірве коло, на яке Україна заходила знову і знову протягом 33 років своєї Незалежності!", - наголосив Олексій.

До участі у конкурсі запрошуються учні 9-11 класів, студенти I-II курсів коледжів, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, коледжів та закладів професійної (професійно-технічної) освіти всіх областей України.

Подати есе можна до 20 жовтня 2024 року лише через офіційну реєстраційну форму на сайті Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами конкурсу.

Переможців Конкурсу есе буде оголошено 20 грудня 2024 року. Вони отримають дипломи та подарунки: гаджети та корисні речі.

За словами Олексія Суханова, у есе учасників його найбільше захоплюють та зворушують щирість і глибина почуттів авторів.

"А найголовніше - не просто усвідомлення свого болю і втрат через велику війну, а необхідність закарбувати це в памʼяті своєї країни, аби нарешті відпрацювати історичну помилку і не звернути на ту "підступну стежку" вчергове", - ділиться ведучий.

Найважливішими завданнями Конкурсу есе для молоді, на думку Олексія, є активізація ключових здібностей вільної людини: мислити вільно, аналізувати критично, відчувати щиро.

Найкращі роботи Конкурсу стануть частиною Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова - найбільшої у світі колекції історій про війну в Україні, що містить вже 120 тисяч живих історій з перших вуст.

Організаторами Конкурсу є Фонд Ріната Ахметова за підтримки Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти" та Міністерства освіти і науки України.