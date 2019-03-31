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Вечная память героям: погибшие на Донбассе в марте

STYLERВойна    31.03.2019 - 19:52
Вечная память героям: погибшие на Донбассе в марте
Фото: коллаж РБК-Украина

На фронте на Донбассе в марте погибли десять украинских военных

Война на Донбассе в марте 2019 забрала жизни десяти украинских воинов. Герои, самому младшему из которых было всего 19 лет, до последнего вздоха боролись на родной земле с оккупантами на за нашу свободу и мирное небо над Украиной.

Это стал девятнадцатый "режим тишины" на Донбассе, который боевики традиционно не соблюдают, отмечают в благотворительном фонде "Повернись живим".

19-летний военный ВСУ разведчик 80-й ОДШБр Богдан Гаврилов погиб утром 4 марта во время вражеского артобстрела в районе поселка Лебединский Донецкой области.

Вечная память героям: погибшие на Донбассе в марте

Украинский военный Богдан Гаврилов

Парень - уроженец Ивано-Франковской области. На Донбассе в зоне проведения ООС он был тяжело ранен после разрыва мины. В апреле молодому защитнику исполнилось бы 20 лет.

Военнослужащий 128-й ОГШБр лейтенант Богдан Слобода родом из Львовской области погиб на Донбассе 6 марта. Жизнь бойца оборвало фатальное пулевое ранение.

Вечная память героям: погибшие на Донбассе в марте

Украинский военный Богдан Слобода

Богдан в 2018-м окончил Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и сразу отправился на российско-украинскую войну на Донбассе. Боец был единственным сыном у родителей.

37-летний военнослужащий 54-й ОМБр Руслан Слисаренко погиб на Донбассе 16 марта. Боец получил осколочное ранение в голову возле Хутора Вольный в Луганской области.

Вечная память героям: погибшие на Донбассе в марте

Воин ВСУ Руслан Слисаренко

Руслан родом из Хмельницкого. Вступил в ряды ВСУ в 2016 году. Дома у него остались отец, жена и двое сыновей.

Солдат-наводчик  из 79-й ОДШБр Виктор Грабар скончался в районе проведения ООС 17 марта от вражеского обстрела возле поселка Водяное. Боевики российско-террористических бандформирований пытались продвинуться вперед, но украинские военные дали отпор оккупантам.

Вечная память героям: погибшие на Донбассе в марте

Боец ВСУ Виктор Грабар

28-летний Виктор родом из Днепропетровской области получил тяжелые ранения вследствие разрыва вражеской мины. Травмы оказались не совместимыми с жизнью.

Боец служил в армии с 2016 года. Виктора дома ждали родители и сестра.

20-летний военный ВСУ из 54-й ОМБр Евгений Керечанин погиб на Донбассе 18 марта около Хутора Вольный в Луганской области. Противник утром открыл шквальный огонь из пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских военных. Наши защитники вступили в бой и отбили вражескую атаку. Евгений получил пулевое ранение, которое оказалось фатальным

Вечная память героям: погибшие на Донбассе в марте

Украинский военный Евгений Керечанин

Парень был родом из Сумской области. В 2016 году вступил в ряды ВСУ. Героя дома ждали родители.

Старший солдат 93-й ОМБр Сергей Валах с позывным Борода погиб 20 марта. Экипаж его боевой машины выехал на помощь побратимам, чтобы подавить огонь оккупантов на Донбассе. Машина наехала на мину, в результате чего двое военных получили ожоги, однако для Сергея раны оказались несовместимыми с жизнью.

Вечная память героям: погибшие на Донбассе в марте

Воин ВСУ Сергей Валах с псевдо Борода

34-летний Сергей был родом из Днепра. Дома его ждали родители, сестра и сын-подросток. Также боец готовился во второй раз стать отцом - его невеста носит ребенка под сердцем.

Солдат 93-й ОМБр Максим Сирин с позывным Шаленый (Неистовый) погиб на Донбассе 21 марта во время боя с боевиками. 36-летний воин в тот день окончил свое боевое держурство, но все равно остался с побратимами на посту. Его жизнь оборвала пуля вражеского снайпера

Вечная память героям: погибшие на Донбассе в марте

Боец ВСУ Максим Сирин с псевдо Шаленый

Максим - уроженец Станицы Луганской. У него остались родители, жена и двое детей.

19-летний солдат 108-го ОГШБ 10-й бригады Артур Бурлака погиб 22 марта во боя на 29-м блокпосту в Луганской области. Он получил смертельное ранение от пули вражеского снайпера

Вечная память героям: погибшие на Донбассе в марте

Молодой герой Артур Бурлака погиб в бою в 19 лет

Артур был родом из Ивано-Франковска. Дома молодого героя ждали родители.

Старший боевой медик 24-й ОМБр 48-летний Владимир Маркевич погиб на Донбассе 22 марта под Марьинкой в Донецкой области. Военный находился на наблюдательном пункте, когда оккупанты открыли огонь. Вражеская пуля из новейшей снайперской винтовки калибра 12,7 мм пробила защитную стенку укрытия и смертельно ранила медика.

Вечная память героям: погибшие на Донбассе в марте

Военный медик Владимир Маркевич

Владимир родом из Львовской области. Дома у него остался 22-летний сын.

Воин ВСУ из 80-й ОДШБр Дмитрий Костенюк погиб 29 марта на Мариупольском направлении. Боевики обстреляли опорный пункт украинских бойцов из 120-мм минометов. Дмитрий получил тяжелые ранения, и врачам не удалось его спасти

Вечная память героям: погибшие на Донбассе в марте

Воин ВСУ Дмитрий Костенюк

Боец был родом из Черновцов. Дома его ждали двое детей.

Редакция Styler склоняет головы перед подвигами украинских героев, отдавших жизнь за Украину, и соболезнует семьям погибших.

Как сообщалось ранее, украинские военные на Донбассе в зоне проведения ООС 30 марта отразили нападение оккупантов и остановили вражескую ДРГ, вследствие чего боевики понесли существенные потери.

Напомним, что на Донбассе под контроль украинской армии в 2018 году перешли очередные территории в районе прифронтовых "серых зон". 

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