Вдова умершего от COVID-19 блогера похвасталась новой грудью: не прошло и полугода
София Стужук, известная украинская блогер, похвасталась новой грудью. Отец ее троих детей Дмитрий Стужук умер 16 октября 2020-го от осложнений после коронавируса, и вот 25-летняя красотка решилась на "обновку".
Радостной новостью девушка поделилась на своей странице в Instagram
Кто такая София Стужук, и почему она сделала операцию
Блогер говорит, что ее прелести после троих детей стали не такими, какими бы ей хотелось.
"Да-да, зайки, вы не ошиблись. Годы убеждения себя, что то, что природно - то красиво и попыток принятия смущения во время сек*а, что мои с*сюли стучат по его подбородку и свисают как сосули, или что лежа на бочку сися утекла... Мгновенное решение. Месяц раздумий и моральной подготовки", - пишет девушка и добавляет, что впереди ее ждет месяц реабилитации.
Отметим, что София является известным финтес-блогером с почти шестимиллионной армией подписчиков. На своей странице она размещает много мотивационных постов по питанию, тренировкам, жизненной позиции.
От фитнес-тренера и блогера Дмитрия Стужука София родила троих детей: Давида, Оливию и Лолу.
И хотя на момент смерти София и Дмитрий уже расстались, девушка очень скорбила о его смерти, выставляла в сторис видео, на которых она горько плачет, благодарит экс-мужа за прекрасные годы вместе и детей.
Фото: София Стужук с мужем и детьми (instagram.com/sofia_stuzhuk)
Теперь София нередко делится фото с роскошными букетами. Вероятно, у девушки новый возлюбленный.
София Стужук похвасталась подарками (instagram.com/sofia_stuzhuk)
Как отреагировали соцсети на "обновку" Софии
Собственно, на этот "околоскандальный" факт первыми обратили внимание пользователи соцсетей. Так, блогер Михаил Голуб сделал репост публикации Софии в своем Facebook.
"У дамы муж умер недавно от ковида. Писали про него везде", - отметил Михаил.
В комментариях пользователи начали сетовать на нынешние "времена и нравы".
- Катапультуйте мене з цієї планети. 300 к+ лайків...
- Господи, хочу себе такой же жизненный настрой. Вот это оптимизм, вера в светлое будущее.
- Не придирайся, она в черном.
- Мы ее в закрытом клубе видели, тусила с подружками, в первые дни после смерти мужа...
Напомним, что фитнес-тренер и блогер Дмитрий Стужук умер от осложнений после коронавируса 16 октября прошлого года. Болезнь он перенес на ногах и не хотел лежать в больнице. Ему стало плохо вскоре после самовольной выписки. Позже выяснилось, что у спортсмена были проблемы с сердцем.