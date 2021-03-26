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Вдова умершего от COVID-19 блогера похвасталась новой грудью: не прошло и полугода

Новина українською → Пятница 26 марта 2021 15:14
Вдова умершего от COVID-19 блогера похвасталась новой грудью: не прошло и полугода Фото: София Стужук (instagram.com/sofia_stuzhuk)
Автор: Светлана Мащенко

София Стужук, известная украинская блогер, похвасталась новой грудью. Отец ее троих детей Дмитрий Стужук умер 16 октября 2020-го от осложнений после коронавируса, и вот 25-летняя красотка решилась на "обновку".

Радостной новостью девушка поделилась на своей странице в Instagram

Кто такая София Стужук, и почему она сделала операцию

Блогер говорит, что ее прелести после троих детей стали не такими, какими бы ей хотелось.

"Да-да, зайки, вы не ошиблись. Годы убеждения себя, что то, что природно - то красиво и попыток принятия смущения во время сек*а, что мои с*сюли стучат по его подбородку и свисают как сосули, или что лежа на бочку сися утекла... Мгновенное решение. Месяц раздумий и моральной подготовки", - пишет девушка и добавляет, что впереди ее ждет месяц реабилитации.

Отметим, что София является известным финтес-блогером с почти шестимиллионной армией подписчиков. На своей странице она размещает много мотивационных постов по питанию, тренировкам, жизненной позиции.

От фитнес-тренера и блогера Дмитрия Стужука София родила троих детей: Давида, Оливию и Лолу.

И хотя на момент смерти София и Дмитрий уже расстались, девушка очень скорбила о его смерти, выставляла в сторис видео, на которых она горько плачет, благодарит экс-мужа за прекрасные годы вместе и детей.

Вдова умершего от COVID-19 блогера похвасталась новой грудью: не прошло и полугодаВдова умершего от COVID-19 блогера похвасталась новой грудью: не прошло и полугода

Фото: София Стужук с мужем и детьми (instagram.com/sofia_stuzhuk)

Теперь София нередко делится фото с роскошными букетами. Вероятно, у девушки новый возлюбленный.

Вдова умершего от COVID-19 блогера похвасталась новой грудью: не прошло и полугода

София Стужук похвасталась подарками (instagram.com/sofia_stuzhuk)

Как отреагировали соцсети на "обновку" Софии

Собственно, на этот "околоскандальный" факт первыми обратили внимание пользователи соцсетей. Так, блогер Михаил Голуб сделал репост публикации Софии в своем Facebook.

"У дамы муж умер недавно от ковида. Писали про него везде", - отметил Михаил.

В комментариях пользователи начали сетовать на нынешние "времена и нравы".

  • Катапультуйте мене з цієї планети. 300 к+ лайків...
  • Господи, хочу себе такой же жизненный настрой. Вот это оптимизм, вера в светлое будущее.
  • Не придирайся, она в черном.
  • Мы ее в закрытом клубе видели, тусила с подружками, в первые дни после смерти мужа...

Напомним, что фитнес-тренер и блогер Дмитрий Стужук умер от осложнений после коронавируса 16 октября прошлого года. Болезнь он перенес на ногах и не хотел лежать в больнице. Ему стало плохо вскоре после самовольной выписки. Позже выяснилось, что у спортсмена были проблемы с сердцем.

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