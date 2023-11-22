"Вчуся жити без тата: 14-річний Леонід став учасником "Блогер Кемпу" від Фонду Ахметова

Леоніду 14 і в нього позаду вже дуже багато випробувань. Серед них - втеча під обстрілами із рідного дому і ночівлі в підвалі. Життя на чужині. Довгоочікуване повернення. Загибель тата, який боронив нашу землю… Нещодавно Леонід побував на Закарпатті, у таборі "Блогер Кемп".

Ці зміни організовані Фондом Ріната Ахметова для дітей, які постраждали від війни.

Тут підлітки відпочивають, зміцнюють здоров’я, опановують навички блогера. Із дітьми працюють досвідчені психологи Фонду. Під час осінньої зміни з Леонідом поспілкувався Олексій Суханов, амбасадор музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, ведучий та актор.

Леоніду й досі важко згадувати про деякі події. Приміром, як ракета впала у 100 метрах від їхнього будинку. І як родина тікала з Глевахи до бабусі на Житомирщину. І як доводилося ночувати у підвалі. І що він відчував у евакуації, у Франції.

"Я дуже чекав, коли приїду в Україну знову. Тут мої собаки, кіт. Тут рідне місто. Там якось по-іншому все відчувається. Ти не можеш спокійно жити, поки ти там і батьки далеко від тебе", - зізнається Леонід.

Він був щасливим повернутися додому. А за декілька місяців надійшла трагічна звістка. Тато, який з перших днів вторгнення став на захист країни - загинув.

"Це сталося у Донецькій області. Він служив у розвідці й збивав дрони. Мама розповідала, що він не встиг відстрибнути в окоп, коли його накрила артилерія", — говорить хлопчина.

Зараз Леонід вчиться жити далі. Його підтримують не лише найрідніші, а й друзі. Особливо багато їх заявилося під час відпочинку Блогер-Кемпі на Закарпатті.

"Тут дуже гарно й затишно. Тут добрі люди й хороший колектив. Тут у мене є друзі… Ми з ними розмовляли, згадували, як зустрічали перші дні війни. Мені дуже хочеться, щоби вони приїхали в гості в Глеваху, щоби ми погуляли разом", - зізнається підліток.

Історія Леоніда увійшла до архіву музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова. Це наймасштабніший у світі архів історій мирних мешканців України, які постраждали від війни.