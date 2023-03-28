Вчені зробили несподіване відкриття про смерть Бетховена: причина була зовсім в іншому

Американські вчені через багато років після його смерті досліджували волосся та фрагменти черепа Бетховена. Вони дійшли висновку, що великий композитор міг померти від отруєння свинцем.

Геніальний німецький композитор та піаніст Людвіг ван Бетховен помер 26 березня 1827 року у віці 56 років. З юних років музикант страждав від різних захворювань, втратив слух, у нього була подагра, анорексія та безлічі інших проблем.

Однак нове дослідження Інституту еволюційної антропології суспільства Макса Планка з'ясувало, що причина смерті Бетховена була зовсім іншою. Про це йдеться у результатах дослідження у журналі Current Biology.

Загальноприйнята причина смерті Бетховена

За даними американських учених, які проводили перше дослідження волосся та фрагментів черепа Людвіга ван Бетховена, вміст свинцю перевищував норму у 100 разів. Яким чином свинець потрапив до організму музиканта - невідомо.

Існувало кілька різних припущень. Композитор в останні роки життя страждав від жахливого черевного болю і його лікували маззю, що містить свинець.

За іншою версією, труби для подачі питної води в роки життя Бетховена робили зі свинцю й отрута потрапила у воду, а звідти - в організми людей.

Також існувала ще одна версія – лікар Андреас Ваврух, який лікував Бетховена, міг ненавмисно прискорити смерть композитора. Він протикав своєму пацієнтові очеревину, щоб вивести рідину, а потім накладав на рани примочки, що містять свинець.

Нова версія про смерть Людвіга ван Бетховена

Вчені з німецького Інституту еволюційної антропології суспільства Макса Планка досліджували ДНК волосся композитора. Було відібрано п'ять зразків і всі вони показали, що смерть сталася не через отруєння свинцем.

Найімовірніше - композитор мав гепатит В. Локони з волосся Бетховена збирали в останні 7 років його життя. Вони показали, що композитор був у групі ризику і справді міг страждати від захворювання печінки.

Його історія хвороб також вказує на те, що у нього явно були проблеми з цим органом – у нього були проблеми зі шлунково-кишковим трактом майже все життя, він двічі переніс жовтяницю.

Коли стан Бетховена погіршувався, він узяв обіцянку зі свого друга і лікаря Йоганна Адама Шмідта про розтин після смерті. І хотів, щоб про його незвичайну хворобу опублікували дослідження. Але Шмідт помер набагато раніше за самого Бетховена.

Розтин, однак, зробили, зовсім інші лікарі. І вони виявили на печінці композитора важкі рубці, характерні для цирозу. Що також підтверджує версію про те, що хвороба композитора мала генетичну і вірусну основу і справа саме в печінці.