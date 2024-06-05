Вчені назвали небезпечний стан, який пов'язаний з впливом спеки: ось його симптоми

Довготривале перебування на сонці або в умовах високої температури повітря може викликати сонячний удар або тепловий удар. Однак є ще один стан, про який вчені та лікарі говорять значно рідше, але він так само небезпечний для організму людини та провокується впливом високих температур - це теплове виснаження.

Що це таке, якими симптомами проявляється та як запобігти або надати першу допомогу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на WebMD.

Що таке теплове виснаження

Це хвороба, яка може виникнути після того, як людина зазнала впливу високих температур, і часто супроводжується зневодненням.

Розрізняють два види теплового виснаження:

Виснаження води. Симптоми включають сильну спрагу, слабкість, головний біль і втрату свідомості.

Виснаження солей. Ознаки включають нудоту та блювоту, м'язові судоми та запаморочення.

Хоча теплове виснаження не таке серйозне явище, як тепловий удар, його не слід сприймати легковажно. Без належного втручання теплове виснаження може прогресувати до теплового удару, який може пошкодити мозок та інші життєво важливі органи й навіть спричинити смерть.

Симптоми теплового виснаження:

Спантеличеність

Темна сеча (ознака зневоднення)

Запаморочення

Непритомність

Втома

Головний біль

Спазми м'язів або живота

Нудота, блювання або діарея

Бліда шкіра

Рясне потовиділення

Прискорене серцебиття

Як лікується теплове виснаження

При появі симптомів теплового виснаження, потрібно негайно піти зі спеки та відпочити, бажано в кімнаті з кондиціонером. Або просто пошукайте найближче прохолодне та затінене місце.

А також:

Пити багато рідини, особливо спортивних напоїв, щоб замінити втрачену сіль (уникайте кофеїну та алкоголю)

Зніміть тісний або непотрібний одяг

Прийміть прохолодний душ, ванну або обітріться холодною водою

Застосовуйте інші засоби охолодження, такі як вентилятори або крижані рушники

Якщо перелічені заходи не принесуть полегшення протягом 15 хвилин, зверніться за екстреною медичною допомогою. Нехтування станом теплового виснаження може привести до появи теплового удару.

Важливо! Після того, як ви оговтаєтеся від теплового виснаження, ви, ймовірно, будете більш чутливі до високих температур наступного тижня. Тому краще уникати спекотної погоди та важких фізичних навантажень.

Чому виникає теплове виснаження

Теплове виснаження тісно пов’язане з індексом тепла, який є показником того, наскільки вам жарко, коли вплив відносної вологості та температури повітря поєднується. Відносна вологість 60% або більше перешкоджає випаровуванню поту, що перешкоджає здатності вашого тіла охолоджуватися.

Ризик захворювань, пов’язаних зі спекою, різко зростає, коли індекс тепла піднімається до 90 градусів або більше. Тому важливо, особливо під час спеки, звертати увагу на зареєстрований індекс тепла, а також пам’ятати, що індекс тепла ще вищий, коли ви стоїте на сонці.

Якщо ви живете в міській місцевості, ви можете бути особливо схильні до розвитку теплового виснаження під час тривалої спеки, особливо якщо є застійні атмосферні умови та погана якість повітря. У тому, що відомо як "ефект теплового острова", асфальт і бетон зберігають тепло вдень і лише поступово віддають його вночі, що призводить до підвищення нічних температур.

Інші фактори ризику, пов’язані з хворобами, пов’язаними зі спекою, включають:

Вік. Немовлята та діти віком до 4 років, а також дорослі старше 65 років особливо вразливі, оскільки вони пристосовуються до тепла повільніше, ніж інші люди.

Певні стани здоров’я. До них належать захворювання серця, легенів або нирок, ожиріння або недостатня вага, високий кров’яний тиск, діабет, психічні захворювання, серповидна-клітинна хвороба, алкоголізм, сонячні опіки та будь-які стани, що викликають лихоманку.

Люди з діабетом піддаються підвищеному ризику звернення до відділення невідкладної допомоги, госпіталізації та смерті внаслідок захворювань, пов’язаних зі спекою, і можуть особливо недооцінювати свій ризик під час спеки.

Ліки. До них належать деякі ліки з наступних класів: діуретики, седативні засоби, транквілізатори, стимулятори, ліки від серця та артеріального тиску, а також ліки для лікування психічних захворювань.

Як захиститися від теплового виснаження

Коли індекс тепла на вулиці високий, краще залишатися всередині будинків, де прохолодно або є кондиціонери. Якщо на вулицю йти потрібно, то запам'ятайте такі правила:

1. Носіть легкий, світлий, вільний одяг і капелюх з широкими полями.

2. Використовуйте сонцезахисний крем із SPF 30 або більше.

3. Пийте більше рідини. Щоб запобігти зневодненню, пийте багато води, фруктових або овочевих соків на день. Оскільки захворювання, пов’язані зі спекою, також можуть бути наслідком дефіциту солі, можна порадити замінити воду багатим електролітами спортивним напоєм у періоди сильної спеки та вологості.

4. Загальна рекомендація для тих, хто займається фізичними вправами середньої та високої інтенсивності, полягає в тому, щоб випивати певну кількість рідини за дві-три години до тренування та розглянути можливість додавання ще порцію води або спортивного напою безпосередньо перед тренуванням.

Під час тренувань ви повинні споживати ще воду кожні 20 хвилин, навіть якщо ви не відчуваєте спраги. Крім того, випийте воду протягом пів години після тренування. Вживайте додаткових заходів обережності під час тренувань або роботи на відкритому повітрі.

5. Уникайте рідин, що містять кофеїн або алкоголь, тому що обидві речовини можуть спричинити втрату рідини та посилити виснаження. Якщо у вас епілепсія або важке захворювання серця, нирок або печінки, ви дотримуєтеся дієти з обмеженим споживанням рідини або маєте проблеми із затримкою рідини, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж збільшити споживання рідини.