Вчені хочуть заселити дно океану та вже винайшли житло для людей: дивіться перші фото

Британська інженерна компанія DEEP заявила, що хоче, аби люди мали змогу більше часу проводити під водою. Тому науковці розробили модульне житло, яке може опуститися на дно океанів уже до 2027 року.

Що відомо про розробку

Компанія має на меті створити футуристичні модульні середовища існування, які дозволять людям жити під водою на глибині до 200 метрів до 28 днів за одне занурення.

Насамперед вони будуть передбачені для вчених, які вивчають підводне середовище.

3D-візуалізація зовнішнього вигляду підводних модульних будиночків (фото: iflscience.com)

"Ми повинні зберегти океани. Для цього нам потрібно їх зрозуміти. Вони є джерелом принаймні кожного другого нашого подиху. Вони впливають на погоду. Вони впливають на клімат. Вони впливають на нас", - пояснює важливість розробки президент DEEP Стів Етертон.

Теоретично модульне помешкання буде живитися від джерел "зеленої енергетики" та буде підключене до супутникового зв'язку. У компанії також стверджують, що розробляють великий біореактор, який зможе переробляти всі відходи без необхідності регулярно спорожняти резервуари.

Такий вигляд має спальня в будинку під водою (фото: iflscience.com)

DEEP хочуть перетворити затоплений кар'єр у Великій Британії на об'єкт для навчання, тестування та дослідження.

"З огляду на ті теми, які виникають навколо нової океанської, "блакитної" економіки, ми чуємо про можливості та рішення у фармацевтичних дослідженнях, видобутку вуглецю та винайдені інноваційних ліків. Це те, як ми можемо почати працювати з океанами для майбутніх поколінь", - додав директор американської філії в компанії Шон Волперт.