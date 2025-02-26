Важливо займатися улюбленою справою і впевнено рухатися до мрії, - Маліка Казакова

Маліка Казакова мало відома в Європі, проте на азіатській сцені вона домоглася чималих успіхів. Зараз талановита артистка і бізнесвумен поставила перед собою нову амбітну мету - завоювати Америку.

"В університетські роки я самостійно навчалася вокалу і танців і набиралася досвіду, виступала на концертах місцевих киргизьких зірок, їздила з гастролями в сусідні міста. Поступово мене помітили місцеві продюсери і запропонували контракт, але тут я зважилася, напевно, на найвідчайдушніший крок у своєму житті і в жовтні 2013 року поїхала на острів Пхукет до подруги. Я не знала ні тайської, ні англійської, і в мене майже не було із собою грошей", - заявила Маліка Казакова.

За її словами, перше, з чим довелося зіткнутися в Таїланді - це страх і невпевненість у завтрашньому дні. Від невідомості майбутнього, від того, що не знала, чи зробила я правильний вибір, приїхавши сюди. Страхів було дуже багато. Перші труднощі - це незнання мови, місцевості, звичаїв.

"З позитиву - Пхукет вразив мене своїм добрим, чуйним, щирим народом, своєю красою, смачними фруктами, екзотичними тваринами, морем, можна дуже довго це перераховувати. Іноді мені й не вірилося, що я живу в такому чарівному місці. Місцеві спочатку дуже дивувалися, коли чули мою російську мову. Зовні я схожа на тайку, а російська мова й азіатська зовнішність викликали дисонанс", - додала вона.

Минулого року Маліка вирішила розширити географію своїх виступів і переїхала в Бангкок. Але зараз її погляд спрямований на Америку, саме туди з'їжджаються найталановитіші, найцікавіші та найпрацьовитіші артисти.

"Свої програми, костюми, ідеї своїх шоу я придумую сама. Залежно від того, яке до нас приходить замовлення - я розробляю концепцію виступу. Думаю, у цій справі дуже допомагає моя емпатія упереміш із відчуттям стилю, досвідом та індивідуальністю моєї команди. Я складаю трек-листи для свого бенду залежно від концепту заходу. Ми виступаємо з російськими, англійськими, латинськими, тайськими та китайськими піснями. Зі своїм танцювальним колективом я сама розробляю костюми, обираю з хореографом музику, далі обговорюємо ідеї для виступів, і потім команда ставить постановку", - додала артистка.

Маліка Казакова також дала кілька важливих порад артистам-початківцям і виконавцям.

"Хлопцям, які збираються виїхати за кордон, хотілося б сказати, що все залежить тільки від вас. Не потрібно сподіватися на випадок, друзів або батьків, потрібно просто шукати себе, розуміти те, чим хочете займатися, вірити в це, рухатися до своїх цілей, навіть якщо страшно, поважати своє життя, людей, незалежно від їхнього поганого або гарного настрою. Кожен день - це початок вашого життя, і починати його потрібно з хорошим настроєм, без злості, образ, ненависті, потрібно бути щирим, добрим, відкритим, незважаючи на всі страхи, адже падає кожен, хто йде, але встає та йде далі, незалежно від наступних падінь, тільки переможець", - резюмувала вона.