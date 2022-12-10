Ваші стосунки - токсичні: як зрозуміти, що ви живете з аб'юзером

Токсичність і аб'юзивність приписують багатьом "не таким" стосункам. Але міряти все під одну лінійку не зовсім правильно. Якщо коханий не дарує вам квіти, не робить компліментів й час від часу критикує - це зовсім не означає, що він став аб’юзером.

Як виявити справжню токсичність у стосунках і чи можна з нею боротися, розповіла сімейний психолог Альона Щербань .

Що таке аб'юз насправді

"Найпростіший варіант пояснити проблеми у стосунках - наліпити на них штамп "токсичні". Або ж, назвати партнера аб’юзером, не розібравшись, що насправді означає цей термін. Наразі слово "аб’юз" використовують, щоб пояснити всі проблемні ситуації, навіть ті, що жодним чином з ним не пов’язані", - говорить психолог.

Справжні аб'юзери - це майстри маніпуляцій, чия мета - отримати над вами контроль та завдати болю таким чином, щоб ви у всьому звинувачували себе.

Аб’юзерами можуть бути не тільки чоловіки, як заведено вважати, а й жінки - їм теж чудово вдаються психологічні маніпуляції. На щастя, токсичні стосунки мають яскраво виражені ознаки, за якими їх легко визначити.

Газлайтинг

Найпопулярніший прояв психологічного насилля у стосунках - газлайтинг. По суті, це спроба змусити вас сумніватися у тому, що ви адекватно сприймає реальність.

Газлайтинг також може проявлятися у начебто безневинних жартах, які насправді є прихованою агресією ("Боже, на тобі цей жилет, наче на корові сідло!"). Що цікаво, у більшості випадків газлайтинг практикують люди із заниженою самооцінкою. Таким чином вони намагаються потішити власне его.

Справжню енциклопедію газлайтингу можна написати на базі скандальних стосунків американських акторів Джонні Деппа та Ембер Герд. Дівчина змусила весь світ повірити у те, що аб’юзер саме Депп, а не вона. Можна тільки уявити, як вона маніпулювала свідомістю Джонні.

Альона Щербань (фото: instagram.com/miss.psychology.alenashcherban)

Тотальний контроль

Спроба контролювати кожен ваш крок - теж вид психологічного насилля. Те, що на початку стосунків було схоже на прояв турботи, з часом перетворилось на ваш головний біль.

Партнер вимагає від вас повної звітності. Хоче знати з ким ви ходили на каву під час обідньої перерви, чому повернулись додому на 20 хвилин пізніше, ніж завжди, вимагає пароль від смартфона, щоб читати вашу переписку.

Ба більше, вважає, що може заборонити або обмежити ваше спілкування з рідними та друзями.

Вина без вини

Якщо партнер зробив вам боляче і при цьому змусив думати, що ви на це заслужили - немає сумнівів у тому, що поруч з вами аб’юзер.

Ось приклад: вам не вдалася кулінарна страва і партнер пояснює це тим, що у вас руки ростуть не з того місця. А те, що вас не запросили на роботу після співбесіди, пояснює вашою тупістю чи бездарністю.

Подібних випадків може бути багато, і в кожному з них ви будете почувати себе пригнічено. Будете винними без вини. Навіщо партнер так робить? Відповідь проста: почуття провини змушує нас виконувати бажання партнера заради того, щоб нас пробачили.

Гра на контрастах

Розбалансувати стосунки може так звана "гра на контрастах". Це теж різновид психологічного тиску. Сьогодні партнер з вами ніжний і люблячий, а завтра - холодний і нестерпний. Ви просите його пояснити свою поведінку, але він мовчить і не дає жодних пояснень. Тож ви звинувачуєте себе.

Як варіант - вас можуть позбавити сексуальної близькості. Подібна поведінка - спроба партнера покарати вас за щось, що його не влаштовує. Або ж банальне бажання вас принизити, водночас підвищивши свій авторитет.

Прояви подібного емоційного аб’юзу можуть бути настільки різноманітними, що ви навіть не будете усвідомлювати, що вами маніпулюють. Водночас партнер отримає над вами безмежний контроль.

Страх розізлити партнера

Якщо ви боїтеся роздратувати партнера словами або діями, це може свідчити лише про одне - ваші стосунки стали занадто токсичними. Крім того, ви погодились грати в них другорядну роль, змирившись з незаперечним авторитетом коханого.

Тому навіть купуючи одяг або взуття, змушені погоджувати свій вибір з партнером. Подібний психологічний пресинг та постійне блокування власних емоцій, гарантовано закінчується неврозом або нервовим зривом. Звісно, ні про які щасливі стосунки тут вже не йдеться.

"Найгірше те, що токсичні партнери руйнують не тільки стосунки, а й вашу психіку. Втім, вивчивши ознаки токсичних стосунків, можна навчитись їх фіксувати й завдяки цьому зберегти свій емоційний ресурс від руйнування", - каже Альона Щербань.

Мисліть критично

Якщо ви відчуваєте, що у стосунках щось змінилось, щось пішло не так - проаналізуйте ситуацію, яка вас бентежить. Довіряйте своїм почуттям, але не забувайте мислити критично. Не бійтесь звертатися за допомогою друзів чи рідних, або ж проконсультуйтесь з кваліфікованим психологом. Чим раніше ви почнете діяти, тим швидше розв'яжете проблему, що існує.

Альона Щербань (фото: instagram.com/miss.psychology.alenashcherban)

Спробуйте знайти вихід разом

Реагуйте на будь-яку спробу маніпулювання вами. Не замовчуйте проблему, сподіваючись, що все з часом владнається. Одразу звинувачувати партнера не потрібно, будьте тактовні і спробуйте знайти рішення, яке задовольнить обох. Якщо партнер вас дійсно кохає – припинить маніпуляції. Якщо ж продовжить психологічний тиск, подумайте, чи потрібні вам ці стосунки?

Тримайтесь якомога далі від аб’юзера

Впоратись з регулярним насиллям у стосунках практично неможливо. Тому спробуйте якомога швидше вийти з токсичної ситуації - втекти або навіть зникнути - і вже потім розбиратися у тому, що сталося. Якщо аб’юзер буде поруч з вами, психологічний тиск ніколи не закінчиться.

Особливо актуальна ця порада для тих, хто є жертвою не лише психологічного насильства, а й фізичного. Вірити аб’юзеру, який перетнув межу між завданням психологічного і фізичного болю, не можна. Тому не вірте людині, яка буде плакати чи стояти перед вами на колінах з проханням повернутись. Або ж буде дарувати дорогі подарунки. Це лише чергові спроби психологічного тиску.

Через деякий час після розриву вам також може здатися, що ви вчинили неправильно, і самі винні в тому, що стосунки не склалися. В цей період потрібно звернутись до психолога, який допоможе розібратись у ваших справжніх почуттях і не дасть зробити помилку.