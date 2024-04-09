У Варшаві виявили чотирьох вбитих чоловіків. Українці є і серед жертв, і серед підозрюваних
У Варшаві у закинутій будівлі виявили тіла трьох вбитих українців і одного поляка. Поліція уже затримала 7 осіб, які можуть бути причетні до злочину. Серед них - шестеро українців.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію RMF.24.pl.
Що відомо про інцидент
Поліція Варшави затримала 7 осіб у зв'язку з жахливою знахідкою в довоєнній кам'яниці на вулиці Гржибовській, де виявили тіла 4 чоловіків. Затриманих допитують. Правоохоронці наголошують, що нема жодних ознак того, що в будинку можуть бути ще тіла.
За неофіційною інформацією, два тіла були знайдені в неділю і ще два в понеділок. Вони були сильно розкладені. Деякі з них були зариті у дворі, деякі - лежали на горищі та в одній із квартир.
Відомо також, що у покинутій кам'яниці жили безхатьки.
Кам'яниця, де знайшли тіла (фото: Michał Dobrołowicz /RMF FM)
8 квітня варшавська міліція затримала за цією справою 7 осіб - шестеро українців та поляка. Головним підозрюваним є один із чоловіків, інші люди можуть бути свідками події.
Співробітники міліції у супроводі слідчих кілька годин обшукували цю покинуту будівлю, щоб виявити докази. Зараз все вказує на те, що це була насильницька смерть. Знайдені тіла направили на судово-медичну експертизу.
Речник варшавської поліції Роберт Шумята повідомив Радіо Свобода, що і жертви, і затримані - бездомні. У поліції припускають, що вони якийсь час жили у покинутому будинку і між ними міг виникнути конфлікт.
"Коли сталося вбивство, ми ще не знаємо. Тіла були у різному ступені розкладання, а це означає, що вони там пролежали кілька місяців", - заявив Шумята.
Читайте також про те, що у Варшаві жорстоко зґвалтували жінку, а свідки не завадили злочинцю.
Раніше ми писали про те, що у Німеччині поліція затримала підозрюваних у вбивстві українки і її матері.