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У Варшаві виявили чотирьох вбитих чоловіків. Українці є і серед жертв, і серед підозрюваних

Варшава, Вівторок 09 квітня 2024 19:47
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У Варшаві виявили чотирьох вбитих чоловіків. Українці є і серед жертв, і серед підозрюваних У Варшаві сталося криваве вбивство (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У Варшаві у закинутій будівлі виявили тіла трьох вбитих українців і одного поляка. Поліція уже затримала 7 осіб, які можуть бути причетні до злочину. Серед них - шестеро українців.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію RMF.24.pl.

Що відомо про інцидент

Поліція Варшави затримала 7 осіб у зв'язку з жахливою знахідкою в довоєнній кам'яниці на вулиці Гржибовській, де виявили тіла 4 чоловіків. Затриманих допитують. Правоохоронці наголошують, що нема жодних ознак того, що в будинку можуть бути ще тіла.

За неофіційною інформацією, два тіла були знайдені в неділю і ще два в понеділок. Вони були сильно розкладені. Деякі з них були зариті у дворі, деякі - лежали на горищі та в одній із квартир.

Відомо також, що у покинутій кам'яниці жили безхатьки.

У Варшаві виявили чотирьох вбитих чоловіків. Українці є і серед жертв, і серед підозрюванихКам'яниця, де знайшли тіла (фото: Michał Dobrołowicz /RMF FM)

8 квітня варшавська міліція затримала за цією справою 7 осіб - шестеро українців та поляка. Головним підозрюваним є один із чоловіків, інші люди можуть бути свідками події.

Співробітники міліції у супроводі слідчих кілька годин обшукували цю покинуту будівлю, щоб виявити докази. Зараз все вказує на те, що це була насильницька смерть. Знайдені тіла направили на судово-медичну експертизу.

Речник варшавської поліції Роберт Шумята повідомив Радіо Свобода, що і жертви, і затримані - бездомні. У поліції припускають, що вони якийсь час жили у покинутому будинку і між ними міг виникнути конфлікт.

"Коли сталося вбивство, ми ще не знаємо. Тіла були у різному ступені розкладання, а це означає, що вони там пролежали кілька місяців", - заявив Шумята.

Читайте також про те, що у Варшаві жорстоко зґвалтували жінку, а свідки не завадили злочинцю.

Раніше ми писали про те, що у Німеччині поліція затримала підозрюваних у вбивстві українки і її матері.

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