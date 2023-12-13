Вампіри, свині і вініл: 5 найкращих ролей Тільди Свінтон

14 грудня в українські кінотеатри повертається один з найромантичніших фільмів останніх 10 років - "Виживуть тільки коханці" Джима Джармуша. В центрі сюжету - пара тендітних вампіріс Адам і Єва. Аристократку дружину грає акторка, яка вміє перевтілюватися в абсолютні різні образи та навіть грає по дві ролі в одному фільми.

Спеціально до 10-річчя фільму РБК-Україна (проект Styler) зібрало 5 найкращих ролей Тільди Свінтон, які надихають на те, щоб піти подивитися на акторку на великому екрані.

"Виживуть тільки коханці" (Джим Джармуш, 2013)

Двоє тендітних і чутливих вампірів, Адам і Єва, були коханцями протягом століть. Вони - культурні інтелектуали з всеосяжною пристрастю до музики, літератури та науки, які більше не вбивають заради прожитку. Молодша вампірка Ава ще не навчилася цього. Її дикість пробудить у парі давно забуті інстинкти.

Біла аристократична шкіра, медитації та панк-рок, платівки, темні окуляри і золотаві балахони. У цій ролі вампірки та дружини-музи не можна уявити нікого, крім Свінтон. У 2013 році вона ще дозволила показати своє оголене тіло на екрані, почувається розкутою та заворожує своїми танцями.

"Окджа" (Пон Чжун Хо, 2017)

Миле кіно про експлуатацію тварин. Маленька дівчнка Міджа живе зі своєю диво тваринкою, схожою на свинку, в селищі в Південній Кореї. Але коли велика корпорація з Ньо-Йорка дізнається про чудо істоту - вони вирішують викрасти її для досліджень. Але маленька Мінджа не дасть образити свого друга і відчайдушно намагається врятувати Окджу.

Тільда Свінтон зіграла Люсі Мірандо - керівницю корпорації зла, яка з милим обличчям знущається над тваринами. Це ще одна сильна сторона акторки - вона вміє втілювати образи, в яких за посмішкою янгола приховані всі можливи демони.

"Суспірія" (Лука Гуаданіньйо, 2018)

Рімейк класичного джалло 1977 року розповідає про американку Сюзі (Дакота Джонсон), яка приїжджає до Берліна для навчання в танцювальній майстерності у відомій балетній школі. З самого початку навколо школи нависає таємнича атмосфера і дух суперництва. Але це не стереотипна історія про підлість, а справжнє відьомське кодло, де зникають учениці та приховуються темні ритуали.

Тільда Свінтон зіграла мадам Бланш - стриману тренерку. Вона курить цигарку в залі, муштрує балерин як солдат та коли починає танцювати - утворює атмосферу шаманства прямо на паркеті.

"Памʼять" (Апічатпонг Вірасетакул, 2021)

Фільм тайського режисера був показаний на Одеському міжнародному кінофестивалі в 2021 році. Це меланхолійна споглядальна стрічка про жінку, яка починає чути звуки у голові. Вона не може зрозуміти що це, але періодичний стук витягує її з фантазій та повертає в реальність. Вона починає досліджувати навколишній світ, щоб розібратися зі своїм внутрішнім.

Свінтон зіграла головну роль, яка їй личить чи не найбільше серед останніх її робіт. Найцікавіше вона існує в джунглях Колумбії і, здається, в кадрі живе не як акторка, а як звичайна людина, яка досліджує місцевість.

"Три тисячі років бажань" (Джордж Міллер, 2022)

Цей фільм від режисера "Шаленого Максу: Дорога гніву" - камерна і водночас фантастична історія про любов між британською дослідницею сюжетів та Джином (Ідріс Ельба), якого вона випадково зустрічає в своєму готельному номері. Вона купила лампу, в якій він був закрити багато тисячоліть. Вони разом намагаються придумати які бажання має загадати вчена, але вона вирішує залишитися з кремезним чоловіком на все життя.

Знову Свінтон грає науковицю. Тільки якщо в "Памʼяті" вона нею стає протягом фільму, то у стрічці Міллера Алітея Бінні все глибше йде від науки в фантазію. Кіно трохи карикатурне, трохи наївне, але багато в чому магічне.