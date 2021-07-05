Валерий Меладзе назвал Полякову "фриком" после секс-скандала с братом

Валерий Меладзе прокомментировал секс-скандал, связанный с его братом Константином, когда Оля Полякова, Ани Лорак и другие певицы заявили, что он их домогался. Российский певец отметил, что Константин никому не делал непристойных предложений и назвал Полякову "фриком" и сравнил ее с Сергеем Зверевым.

"Это фрик, а не исполнительница. Полякова запомнилась мне тем, что ходила в купальнике в общественных местах и ​​с короной на голове, как Сергей Зверев. Их обвинения - это тупое тиражирование того, что где-то уже прокатило", - сказал Валерий.

Он также вспомнил высказывание Ани Лорак, которая намекала, что Константин Меладзе предлагал ей интим. Валерий же считает возможно этим она хотела отомстить продюсеру за прекращение сотрудничества.

"Он настолько скромный, интеллигентный человек, он настолько трепетно ​​относится к женщинам. Он может написать женщине стихи, может сделать хороший поступок. Но намекать на непристойные предложения он не мог. Этого просто не могло быть. Более того, если спросить Ани Лорак, она сама не сможет объяснить, к чему она все это ляпнула", - добавил Валерий.

Меладзе также заявил, что заявления украинских певиц не доказаны, поэтому это всего лишь пустые разговоры. При этом он абсолютно уверен, что его брат никогда бы не домогался женщин.

Валерий Меладзе прокомментировал секс-скандал с его братом Константином (видео: YouTube)