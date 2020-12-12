ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Валентин Гафт умер от инсульта: самые яркие роли легендарного актера

Москва, Суббота 12 декабря 2020 11:50
Валентин Гафт умер от инсульта: самые яркие роли легендарного актера
Валентин Гафт (фото: rusnext.ru)
Автор: Владимир Костырин

Валентин Гафт умер 12 декабря утром в своем доме в Москве (РФ) от инсульта, который 85-летний легендарный советский и российский актер театра и кино перенес несколько лет назад и восстанавливался все это время.

Об этом сообщила жена актера, народная артистка РФ Ольга Остроумова, передает Telegram-канал Mash.

"Инсульт у него был год назад, даже больше. Это последствия инсульта, последствия и все прочее", - сказала она.

Прощание с театральным режиссером, поэтом и писателем состоится в театре "Современник" во вторник, 15 декабря, рассказал директор театра.

Похоронят Гафта на Троекуровском кладбище на Аллее актеров.

Валентин Иосифович около двух лет назад из-за прогрессирующей болезни Паркинсона оказался буквально прикованным к инвалидному креслу.

Валентин Гафт умер от инсульта: самые яркие роли легендарного актера

Валентин Гафт на церемонии вручения государственных наград РФ в 2016 году (фото: kremlin.ru)

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве в еврейской семье, которая приехала из Прилук под Черниговом. Начал заниматься самодеятельность еще в школе, играл в спектаклях. После окончания Школы-студии МХАТ стал выступать на театральной сцене, а затем начал сниматься в кино. Его кино-дебют состоялся в 1956 году в картине "Убийство на улице Данте".

Валентин Гафт умер от инсульта: самые яркие роли легендарного актера

Валентин Гафт (фото: кадр из фильма)

Гафт пользовался большой популярностью в ролях "кинозлодеев", обладая ярко выраженной отрицательной харизмой.

Среди самых ярких его ролей можно выделить картины Эльдара Рязанова "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово".

Видео: Валентин Гафт в фильме "Гараж"

Валентин Гафт был женат трижды. Его первая супруга - манекенщица Елена Изергина, вторая - балерина Инна Елисеева, и третья - Ольга Остроумова. Имел двоих детей: дочь Ольгу (от второго брака) и внебрачного сына Вадима Никитина.

Видео: Валентин Гафт в фильме "О бедном гусаре замолвите слово"

Напомним, что после аннексии Крыма Министерство культуры Украины включило Валентина Гафта в список российских деятелей культуры, которые публично осудили действия Кремля. Однако вскоре актер заявил, что считает себя "путинцем" и одобряет его политику. После этого актер попал в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. В 2016 году СБУ запретила Гафту въезд в Украину сроком на 5 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Персоны Культураактерпреступления

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь