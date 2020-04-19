Вакцина против коронавируса найдена: в сеть попали результаты испытаний

Вакцина против коронавируса (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус хотят лечить вакциной, которую испытали на животных

Против коронавируса пока не были изобретены специфические лекарства или вакцина. Но ученые по всему миру, разрабатывающие более 70 вакцин, уже начали клинические испытания своих разработок на животных и людях. В сеть попали результаты одного из испытаний вакцины против COVID-19 на крысах. Сообщается, что часть белка коронавируса может служить основой для создания безопасной и эффективной вакцины.

По данным ученых из Исследовательского института Скриппса на Юпитере, Флорида, частицы коронавируса, которые называются "шиповыми белками", могут служить основой для создания вакцины. Часть шипа, называемая рецептор-связывающим доменом, распознает и присоединяется к молекуле, находящейся на поверхности многих клеток человека, что позволяет вирусной частице получить вход в эти клетки. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Ученые Хиерюн Чо и Майкл Фарзан, а также их коллеги иммунизировали крыс фрагментами связывающего домена "шипового белка". В ответ иммунная система грызунов вырабатывает антитела, способные распознать коронавирус и предотвратить его заражение клетками.

Дальнейшие эксперименты показали, что эти антитела с низкой вероятностью сделают клетки хозяина более восприимчивыми к коронавирусной инфекции. Это была одной из главных проблем безопасности вакцин. По мнению ученых, их разработка является перспективной для всего человечества.

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