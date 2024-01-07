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В Ужгороді діти з Маріуполя отримали святкові привітання від Фонду Ахметова

Неділя 07 січня 2024 18:44
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В Ужгороді діти з Маріуполя отримали святкові привітання від Фонду Ахметова В Ужгороді дітлахи з Маріуполя отримали святкові привітання від Фонду Ахметова (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Новорічна акція "Рінат Ахметов - Дітям" триває. Зокрема, в Ужгороді вітання від фонду продовжують отримувати діти, які раніше жили в Маріуполі.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Загалом фонд привітав з зимовими святами дітей-переселенців у центрах "ЯМаріуполь" у 16 містах України.

Також окремо в рамках акції фонд організовує свята в інтернатах та дитячих будинках сімейного типу по всій країні.

Зимовими святами допомога фонду дітям не обмежується. Так, у рамках програми "Рінат Ахметов - Дітям":

- Хлопці й дівчата відпочивають, оздоровлюються та отримують нові знання на змінах «Блогер Кемпу», який проходить на Закарпатті для дітей, постраждалих від війни;

- Діти до 7 років з вадами слуху отримують суперсучасні слухові апарати, які підлаштовуються під особливості дитини;

- Діти, яких було поранено або травмовано внаслідок бойових дій, проходять лікування та реабілітацію у санаторіях, забезпечені Фондом.

До того ж фонд цілий рік надає дітям можливість зробити самостійні кроки у майбутнє. Проекти для дітей і підлітків дають знання та поради щодо мотивації до саморозвитку, допомагають віднайти професію своєї мрії, розвинути впевненість у собі тощо.

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Маріуполь діти