Ужесточать карантин не нужно: украинский иммунолог сделал заявление о штамме "Дельта"
В Украине выявление штамма коронавируса "Дельта", который был зафиксирован у двух граждан, привел к утверждению Кабмином пакета мер по противодействию распространения опасного варианта вируса, рекомендованных СНБО. При этом по мнению иммунолога, дополнительные ограничения в стране вводить не нужно.
Об этом 25 июня заявил врач Андрей Волянский в эфире канала "Украина 24".
Медик считает, что ужесточать карантин в Украине нет необходимости.
В качестве аргумента врач-иммунолог отметил, что в стране уже переболело COVID-19 большое количество людей. Соответственно, они имеют антитела к вирусу.
"Думаю, что пока никакие специальные меры в Украине не нужны, потому что у нас и в России абсолютно разная ситуация. В Украине значительно большее количество людей уже переболело", - заявил Волянский.
Также медик рассказал, что на сегодняшний день нет доказательств, что клинически заболевание, вызванное штаммом "Дельта", протекает более тяжело "или с какими-то явными особенностями".
По словам Волянского, есть ряд фактов, которые говорят о низкой летальности "индийского" варианта COVID-19.
"Если мы возьмем Великобританию, у них было минимальное количество ежедневных случаев заболевания в начале мая - около двух тысяч. На сегодня заболеваемость выросла до 16 тысяч. Но при этом не увеличивается количество летальных случаев", - сказал врач-иммунолог.
Он добавил, что в Британии уже были привиты от коронавируса одной дозой 60% населения.
"То есть страна вакцинирована, тем не менее количество заболевших резко растет", - обратил внимание медик.
Поэтому врач пришел к мнению, что штамм "Дельта" легче "традиционного" варианта COVID-19.
"Это говорит о том, что вакцинированные не имеют явной защиты против этого варианта. Но я повторюсь, нет летальных исходов. Похоже на то, что это более легкая форма коронавируса", - сказал иммунолог.
Отметим, ранее сегодня в ВОЗ заявили о том, что "Дельта" является самым заразным штаммом, и быстро распространяется среди непривитых.
Добавим, что в Минздраве Украины выступили с заявлением о том, что все одобренные COVID-вакцины эффективны против штамма "Дельта".