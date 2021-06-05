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Узелков на реалити-шоу шокировал заявлением об отношениях с бывшей женой: в сети его поступок не оценили

Новина українською →
Суббота 05 июня 2021 17:45
Узелков на реалити-шоу шокировал заявлением об отношениях с бывшей женой: в сети его поступок не оценили Коллаж РБК-Украина: Вячеслав Узелков стал героем романтического реалити
Автор: Тетяна Самарук

Бывший боксер и тренер телепроекта "Зважені та щасливі" Вячеслав Узелков после громкого развода принял участие в реалити-шоу. Там он признался, в каких он отношениях с эксженой и остались ли к ней чувства.

Боксер после расставания долгое время отказывался верить в то, что они уже не пара, рассказал в реалити-шоу "Одруження наосліп".

В каких отношениях осталась звездная пара?

По словам Узелкова, они остались не в дружеских отношениях и даже стали "суперворогами". Так, бывшая жена заблокировала его во всех социальных сетях. Но он объяснил, что Марина в прошлом и он в поисках новой любви.

"Я мечтаю, чтобы моя новая жена будет стройной, спортивной, интересной блондинкой", – говорит звезда.

Каким был финал на проекте?

На проекте эксперты подобрали ему невесту, с которой он публично обменялся обручальными кольцами. Избранницей спортсмена стала фитнес-тренер и мама четверых детей Юлия Чернецкая.

Пара прожила неделю в отдельном доме. Но в финале Узелков все же решил отказаться от обручальных колец и заявил, что до сих пор любит Марину.

"Я до сих пор люблю бывшую жену. Я понял это здесь еще больше. Я шел сюда, чтобы отпустить свою любовь, я пытался все сделать, но я однолюб. Я бы хотел ее вернуть. У меня была лучшая жена. Я дурак, который потерял друга, любовницу и лучшую женщину, которая есть, Марину Боржемскую", - заявил боксер.

В комментариях под видео пользователей шокированы от заявления боксера. В то же время пишут, что он сам виноват, что они разошлись с Мариной, и этот проект ему будет хорошим уроком.

  • Узелков зря пошел на этот проект. Он стал еще более отвратителен. Марина не вернется к нему, женщина если решила, то это все. Значит назад дороги нет
  • Не поддерживаю Узелкова. Но этот проект будет ему хорошим уроком
  • Такой, как Марина ему больше не найти. Никто к нему подстраиваться не будет
  • Он Марине изменял и руку подымал. Квартиру тоже себе забрал
  • Сколько можно поливать грязью Марину. Он, пожалуй, не остановится никогда. Противно
  • Расскажи, почему тебя заблокировали? Дети просто так от отца не откажутся
  • Узелков потерял то, что сейчас ищет. Но уже не найдет.

Известно, что узелков и Боржемская расстались в 2018 году. У пары есть двое детей - сын Роберт и дочь Оливия.

Узелков на реалити-шоу шокировал заявлением об отношениях с бывшей женой: в сети его поступок не оценили

Фото: узелков на проекте "Женитьба вслепую" (кард с видео)

Узелков на реалити-шоу шокировал заявлением об отношениях с бывшей женой: в сети его поступок не оценилиУзелков на реалити-шоу шокировал заявлением об отношениях с бывшей женой: в сети его поступок не оценилиФото: Марина Боржемская с детьми (instagram.com/uzelkova.marina)

Ранее мы сообщали, что одиозная Марченко стала крестной матерью известного украинского боксера Вячеслава Узелкова.

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