Как ускорить физиологическое развитие ребенка: Комаровский поделился рекомендациями

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор дал ряд полезных советов

Доктор Евгений Комаровский рассказал, что нужно знать о физиологическом развитии ребенка, а также дал ряд практичных рекомендаций. Об этом эксперт сообщает на своей странице в социальной сети Instagram.

Врач отмечает, что большинство родителей следят за тем, чтобы ребенок все делал своевременно и переживают, когда что-то идет не по плану.

"Каждая женщина в силу инстинкта сравнивает своего ребенка с другими детьми. Инстинкт требует убедиться, что с ребенком все в полном порядке. А как это сделать? Проще всего посмотреть на нашего и посмотреть на соседского", - пишет Комаровский.

По его словам, зачастую врачи назначают лекарства, которые якобы активизируют работу нервной системы. Однако в большинстве своем подобные препараты не имеют доказанной эффективности.

Комаровский рассказал о физиологическом развитии ребенка

"Нервную систему развивают два фактора: время и образ жизни, которые создают мама и папа. Задумайтесь об этом и не ищите волшебных таблеток", - подытожил доктор.

Напомним, Комаровский развеял миф о популярном продукте.