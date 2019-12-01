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Як прискорити фізіологічний розвиток дитини: Комаровський поділився рекомендаціями

STYLERЖиття    01.12.2019 - 10:58
Як прискорити фізіологічний розвиток дитини: Комаровський поділився рекомендаціями
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор дав ряд корисних порад

Лікар Євген Комаровський розповів, що потрібно знати про фізіологічний розвиток дитини, а також дав ряд практичних рекомендацій. Про це експерт повідомляє на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Лікар зазначає, що більшість батьків стежать за тим, щоб дитина все робила своєчасно і переживають, коли щось іде не за планом.

"Кожна жінка в силу інстинкту порівнює свою дитину з іншими дітьми. Інстинкт вимагає переконатися, що з дитиною все в повному порядку. А як це зробити? Найпростіше - подивитися на нашого і подивитися на сусідського", - пише Комаровський.

За його словами, найчастіше лікарі призначають ліки, які нібито активізують роботу нервової системи. Однак у більшості своїй подібні препарати не мають доведеної ефективності.

Комаровський розповів про фізіологічному розвитку дитини

"Нервову систему розвивають два фактори: час і спосіб життя, які створюють мама і тато. Задумайтеся про це і не шукайте чарівних таблеток", - підсумував лікар.

Нагадаємо, Комаровський розвіяв міф про популярний продукт.

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Новини України Євген Комаровський
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