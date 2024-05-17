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Усик подякував ветеранам за підтримку в Ер-Ріаді

П'ятниця 17 травня 2024 16:43
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Усик подякував ветеранам за підтримку в Ер-Ріаді Фото: Усик подякував ветеранам за підтримку в Ер-Ріаді (ДТЕК)
Автор: Олександр Мороз

Олександр Усик подякував українським ветеранам, які приїхали в Ер-Ріад підтримати його в рамках спільного проєкту з ДТЕК "Битва за світло".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram спортсмена.

"Захисники України, серед яких енергетики, шахтарі, металурги, ветерани оборони Маріуполя, приїхали підтримати мене та всю Україну. Це наша спільна #БитваЗаСвітло", - написав Усик.

Бій Олександра Усика з британцем Тайсоном Ф'юрі відбудеться 18 травня в столиці Саудівської Аравії.

Нагадаємо, спільна кампанія "Битва за світло" Олександра Усика та ДТЕК має на меті акцентувати увагу міжнародної спільноти на критичному становищі енергетичного сектору України та закликати до термінової технічної допомоги для всіх українських енергетичних компаній, які постраждали внаслідок обстрілів, до наступної зими.

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