Ураза-байрам 2025: традиції та суть свята, що не можна робити

Ураза-байрам, або Ід аль-Фітр, - це одне з найважливіших свят в ісламі, що символізує завершення священного місяця Рамадан. Це час радості, молитви та добрих справ, коли мусульмани діляться своєю радістю з родичами, друзями та нужденними.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про одне з головних свят, яке відзначають мусульмани по всьому світу, незалежно від національності чи місця проживання.

Коли відзначають Ураза-байрам у 2025 році

Дата святкування Ураза-байрама змінюється щороку, оскільки вона залежить від місячного календаря. У 2025 році свято почнеться ввечері 29 березня та триватиме весь день 30 березня - у перший день місяця Шавваль. Оскільки Рамадан цього року тривав з 1 по 29 березня, останній день посту припадає на 29 березня.

Хоча офіційно свято триває лише один день, у багатьох країнах мусульмани відзначають його три дні поспіль. Це пов’язано з традицією відвідувати всіх родичів і близьких, розділяючи з ними радість завершення посту. Після закінчення святкових днів віряни можуть компенсувати пропущені дні посту, якщо такі були.



Святкова трапеза - важлива частина Ураза-байрам (фото: Freepik.com)

Традиції та звичаї святкування Ураза-байрама

До Ураза-байрама готуються заздалегідь - прибирають оселю, оновлюють меблі та текстиль. Вечір перед святом заведено проводити у молитвах, а зранку чоловіки відвідують святкову молитву в мечеті, тоді як жінки моляться вдома і готують святковий стіл.

На стіл подають традиційні страви, зокрема плов, лагман, манти, шурпу та бешбармак.

Також заведено дарувати подарунки - Коран, чотки, молитовні килимки, солодощі, чай або східний посуд. Окрім цього, мусульмани обов’язково виплачують закят аль-фітр - милостиню на користь бідних. Її розмір становить приблизно 2,5–3 кг зерна чи гроші, еквівалентні цій сумі, на кожного члена родини.

Після святкової молитви мусульмани відвідують кладовища, щоб помолитися за померлих рідних. Прийнято також вітати сусідів, пригощати знайомих і допомагати нужденним.

Цікаві факти про Ураза-байрам

Ураза-байрам має глибоке релігійне та історичне значення, а також цікаві традиції, які передавалися з покоління в покоління.

Назва свята походить від перського слова "руза" (що означає "піст") і тюркського "байрам" (що означає "свято").

(що означає "піст") і тюркського (що означає "свято"). Вважається, що пророк Мухаммед запропонував відзначати цей день у 624 році , замінивши ним язичницькі святкування.

, замінивши ним язичницькі святкування. За ісламськими переказами, саме в цей день Аллах створив рай, що додає святу особливого значення.

що додає святу особливого значення. Перед Ураза-байрамом деякі віряне виконують ітикаф - усамітнення в мечеті, під час якого мусульмани проводять час у молитвах і читанні Корану. Це може тривати від однієї доби до десяти днів.

- усамітнення в мечеті, під час якого мусульмани проводять час у молитвах і читанні Корану. Це може тривати від однієї доби до десяти днів. Під час свята мусульмани вітають одне одного словами "Ід мубарак", що означає "Благословенного свята".

Ураза-байрам - це не лише завершення посту, а й можливість подякувати Всевишньому, провести час із рідними та нагадати собі про важливість доброти та милосердя.

На Ураза-байрам треба обов'язково відвідати мечіть (фото: Freepik.com)

Що не можна робити в Ураза-байрам

Свято Ураза-байрам - це час радості, молитви та добрих справ. Проте існують певні заборони, яких слід дотримуватися:

Не можна поститися - у цей день мусульмани обов’язково повинні перервати піст.

- у цей день мусульмани обов’язково повинні перервати піст. Заборонено сваритися та лаятися - Ураза-байрам має проходити в гармонії та доброзичливості.

- Ураза-байрам має проходити в гармонії та доброзичливості. Не можна займатися важкою фізичною працею - як удома, так і на роботі або в саду.

- як удома, так і на роботі або в саду. Категорично заборонені алкоголь і свинина - ці продукти суперечать ісламським канонам.

- ці продукти суперечать ісламським канонам. Не можна ігнорувати святкову молитву - для чоловіків обов’язковим є відвідування святкового намазу в мечеті.

Ураза-байрам - це свято миру, милосердя та єдності. Воно символізує очищення душі після місяця посту, а також нагадує про важливість турботи про ближніх та добрих вчинків.

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