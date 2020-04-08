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Умерший 30-летний мужчина из Киева скончался не от коронавируса

STYLERКоронавирус    08.04.2020 - 11:10
Умерший 30-летний мужчина из Киева скончался не от коронавируса
В больнице Киева умер 30-летний мужчина (Коллаж РБК-Украина)

Стало известно, что 30-летний киевлянин Кирилл умер не от коронавируса

В Киеве скончался 30-летний мужчина Кирилл Абанин. Он скончался 6 апреля в Институте сердца. Ранее появилась информация, что в кончине мужчины виноват коронавирус. У Кирилла была высокая температура под 40, он две недели находился на госпитализации.

Как оказалось, киевлянин скончался не от Covid-19. В Киевском городском лабораторном центре МОЗ Украины заявили, что тест мужчины на вирус оказался отрицательным.

"У нас нет подтвержденного теста на коронавирус из Института сердца", - сообщил руководитель центра Сергей Чумак.

Как сообщила супруга умершего, врачи, которые прибывали на вызов, отказывали в госпитализации. Когда мужчине стало хуже, его привезли в больницу, но спасти его медикам не удалось.

"Двухсторонняя пневмония, реанимация, лежит под аппаратами. Вот такой вердикт на сегодняшний день. Три скорые и ни одна не диагностировала, частная в том числе, и даже не постаралась!! Пять дней температура 40! Кашель просто дикий, не переставая! И последняя скорая усиленно пыталась нам отказать в госпитализации, мол ещё посидите три дня и пейте противовирусное!", – писала жена Кирилла на своей странице в Instagram 19 марта.

Как мы ранее писали, в Минздраве сделали важное заявление о завершении карантина.

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