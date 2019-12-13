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Умерла знаменитая актриса - звезда советского кино

STYLERЖизнь    13.12.2019 - 11:55
Умерла знаменитая актриса - звезда советского кино
Екатерина Дурова умерла в Москве (иллюстративное фото)

Знаменитая актриса Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет в Москве

Екатерина Дурова умерла в Москве. О смерти дочери культовых актеров Льва Дурова и Ирины Кириченко стало известно 13 декабря.

По словам представителей Театра на Малой Бронной, где Дурова служила до конца своих дней, актриса скончалась после тяжелой, продолжительной болезни.

Умерла знаменитая актриса - звезда советского кино

Екатерина Дурова (фото: wikipedia.org)

Биография Екатерины Дуровой

Будущая актриса родилась в 1959 году. На киноэкране Дурова дебютировала студенткой в молодежной мелодраме "Школьный вальс" в 1977 году. Сыграла главную роль в картине "Фантазии Фарятьева", где она работала с такими именитыми актерами, как Андрей Миронов и Марина Неелова.

Также актриса снималась в музыкальной ленте "Дульсинея Тобосская". В этом фильме была задействована целая плеяда талантливых актеров, таких как Наталья Гундарева, Армен Джигарханян и Борислав Брондуков.

Умерла знаменитая актриса - звезда советского кино

Екатерина Дурова в фильме "Фантазии Фарятьева"

В 1983 году Екатерина Дурова появилась сразу в трех картинах. Это были комедия "Единица с обманом", приключенческая лента с участием Дмитрия Харатьяна "Зеленый фургон" и комедия "Уникум". Кроме того, Дурова снималась в фильмах "Сон в руку, или Чемодан", "Дорога в Парадиз", "Градус черной луны", "Ченч", "Поклонник" и многих других.

Кроме того, многим Екатерина Дурова запомнилась по съемкам в популярном юмористическом журнале "Ералаш".

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