Умерла легендарная актриса из сериала "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза"

Умерла актриса (иллюстративное фото: flickr.com)

Известная актриса, сыгравшая в легендарных сериалах, умерла в субботу

21 ноября, в субботу, скончалась известная мексиканская актриса Малени Моралес, которая снялась в сериалах "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза". Об этом в Twitter сообщила Национальная ассоциация актеров Мексики.

В ассоциации сообщили, что Моралес скончалась в субботу, а также выразили глубокие соболезнования в связи с кончиной актрисы. Причина смерти актрисы не сообщается, однако ранее она переболела раком.

"Мы глубоко сожалеем о смерти нашей коллеги Малени Моралес, члена нашей ассоциации. Выражаем соболезнования Отто Сирго (супруг актрисы – ред.), а также ее семье и друзьям", – говорится в сообщении.

Малени Моралес (фото: twitter.com/andactores)

С актером Сирго Моралес прожила в браке более 45 лет. У супружеской пары двое детей. Малени Моралес известна украинским телезрителям своими ролями в популярных сериалах "Дикая Роза", "Камила" и "Богатые тоже плачут".

Стоит отметить, что ранее, в сентябре супруг актрисы поделился в интервью Sunshine, что Малени удалось победить рак.

"У нее не было никаких симптомов или чего-то еще. Новые симптомы были обнаружены в ходе обычного исследования, скажем так, потому что у нее начиналась одышка, но не из-за рака легких, потому что опухоль давила на часть полой вены ", – подробно рассказал Сирго.

Напомним, 14 ноября на 86-м году жизни скончался актер и режиссер Армен Джигарханян.

Кроме того, 6 ноября на 87-м году жизни скончался советский и российский писатель-сатирик Михаил Жванецкий.