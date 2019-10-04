Умерла известная британская актриса, звезда "Мстителей"

Фото: Анна Куэйл (kino-teatr.ru)

Анна Куэйл скончалась на 86-ом году жизни

Анна Куэйл умерла. Известная британская актриса скончалась в возрасте 85 лет. Об этой трагической новости сообщили родственники артистки через месяц после ее смерти. Звезда "Мстителей" и "Казино Рояль" в последнии годы страдала от деменции. О своем диагнозе британка узнала в 2012 году. Как сообщает таблоид Mirror, родственники Анны все время были с ней в последние годы и даже в момент смерти.

Анна Куэйл родилась в Бирмингеме 6 октября 1932 года. Ее отцом был актер Дуглас Куэйл. Дебют актрисы состоялся в сериале 1960-х годов "Мстители", который рассказывает о паре агентов, которая расследует запутанные дела.

Фото: Кадр из фильма (Скриншот)

Также актриса появлялась в сериалах "Возвращение в Брайдсхед", "Грэндж Хилл" и "Дневник Литтона". Самые известные фильмы с участием актрисы — "Критическое решение", "Казино Рояль", "Чтоб ты сдохла, дорогая" и "Эскимоска".

В 1963 году она получила премию "Тони" за лучшую женскую роль в мюзикле за исполнение в оригинальной постановке "Останови мир - я хочу выйти".

Как мы ранее сообщали, Джесси Норман умерла. Одна из величайших оперных артисток скончалась в своем доме в Нью-Йорке в возрасте 74 лет.