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Померла відома британська актриса, зірка "Месників"

STYLERПерсони    04.10.2019 - 09:35
Померла відома британська актриса, зірка "Месників"
Фото: Ганна Куейл (kino-teatr.ru)

Анна Куейл померла на 86-му році життя

Ганна Куейл умерла. Відома британська актриса померла у віці 85 років. Про цю трагічну новину повідомили родичі артистки через місяць після її смерті. Зірка "Месників" і "Казино Рояль" в останні роки страждала від деменції. Про свій діагноз британка дізналася в 2012 році. Як повідомляє таблоїд Mirror, родичі Ганни весь час були з нею в останні роки і навіть в момент смерті.

Ганна Куейл народилася в Бірмінгемі 6 жовтня 1932 року. Її батьком був актор Дуглас Куейл. Дебют акторки відбувся в серіалі 1960-х років "Месники", який розповідає про пару агентів, яка розслідує заплутані справи.

Померла відома британська актриса, зірка &quot;Месників&quot;

Померла відома британська актриса, зірка &quot;Месників&quot;Фото: Кадр із фільму (Скріншот)

Також актриса з'являлася в серіалах "Повернення в Брайдсхед", "Грэндж Хілл" і "Щоденник Літтона". Найвідоміші фільми за участю актриси — "Критичне рішення", "Казино Рояль", "Щоб ти здохла, дорога" і "Ескімоска".

У 1963 році вона отримала премію "Тоні" за кращу жіночу роль у мюзиклі за виконання в оригінальній постановці "Зупини світ - я хочу вийти".

Як ми раніше повідомляли, Джессі Норман померла. Одна з найвидатніших оперних артистів померла в своєму будинку в Нью-Йорку у віці 74 років.

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