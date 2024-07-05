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"Уламок ворожого снаряду влучив мені в голову": історія 13-річної Діани з Ізюма у музеї "Голоси мирних"

П'ятниця 05 липня 2024 16:06
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"Уламок ворожого снаряду влучив мені в голову": історія 13-річної Діани з Ізюма у музеї "Голоси мирних" Фото: історія 13-річної Діани з Ізюма у музеї "Голоси мирних" (civilvoicesmuseum.org)
Автор: Олександр Мороз

На початку повномасштабного вторгнення Діана із Ізюма не розуміла, що із собою несе війна. Коли ж російські загарбники почали бомбити Харківщину і в місті відключили всі комунікації, її родина вивезла дитину.

На жаль, вже повернувшись додому, дівчинка отримала поранення внаслідок чергового обстрілу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Свою історію 13-річна Діана розповіла під час відпочинку та оздоровлення на Закарпатті на зміні проєкту "Рінат Ахметов - Дітям. Мирний відпочинок дітям України".

"24 лютого я прокинулася і зрозуміла, що навколо відбувається якась метушня. У новинах все сказали. Я весь день плакала... Через пару днів почалися авіаобстріли, вимкнули світло, газ, тоді ми виїхали в найближче село, але далі поїхати не було змоги", - згадує дівчинка.

Коли родина повернулася додому, гучні вибухи лунали переважно з-за міста, проте згодом почало дедалі більше "прилітати" у житлові райони.

"Влучило в наш будинок, касетні бомби по вулиці... Один уламок влетів мені в голову. Мене відвезли у Куп’янськ, де надали медичну допомогу. Ми познайомилися з місцевими мешканцями, у яких жили, поки я відновлювалася. Я досі відчуваю головні болі та запаморочення. А ще - боюся грому. Здається, що щось летить", - ділиться Діана.

Історія дівчинки увійшла до Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова. Розповідь з перших вуст ви знайдете тут.

Майже 5 тисяч дітей, які постраждали від війни, отримали відпочинок, оздоровлення та психологічну допомогу у дитячому таборі на Закарпатті в рамках проєкту "Мирний відпочинок дітям України" у форматі змін "Блогер Кемп".

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, який зібрав вже понад 110 тисяч історій українців про війну. Розкажіть свою на порталі музею, або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.

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Рінат Ахметов
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