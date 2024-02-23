Укрпошта випустила марку до 10-річчя війни з Росією і 2-х роковин повномасштабного вторгнення
Сьогодні, 23 лютого, Укрпошта випустила марку до 10-річчя війни з Росією та до 2-х роковин повномасштабного вторгнення. Нову марку можна купити в усіх поштових відділеннях або на офіційному сайті Укрпошти.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського у Facebook.
Як виглядає блок нових марок
"Сьогодні особливий день - ми випускаємо марку до 10-річчя війни з Росією та до 2-ї річниці повномасштабного вторгнення. Проте і тут ми намагались додати трохи позитиву, назвавши її "І буде весна". А вона обов’язково буде. І, як і всі ми, сподіваюсь, буде переможною. Навіть, якщо не цьогоріч", - написав Смілянський.
Він зазначив, що на марці зобразили найбільш відомі світлини за 10 років війни: Крим, Харків, Бахмут, Маріуполь.
"Спецпогашення відбудеться сьогодні (23 лютого - Ред.) по всій країні. Як завжди, з особливими гостями, але про це трохи згодом", - зазначив гендиректор Укрпошти.
Укрпошта випустила марку до 10-річчя війни з Росією.(фото: facebook.com/ukrposhtaceo)
На сайті Укрпошти зазначається, що кожна марка - окрема світлина.
На марці № 2072 "Захоплення аеропорту "Бельбек". Севастополь, 2014 р." - пам’ятна фотографія війни, розпочатої РФ проти України ще у 2014 р. з окупації Криму. Автор знімка - польський фотограф Kуба Камінський.
На марці № 2073 "Кохання не спинити! Харків, 2022 р." - знімок Сергія Бобка/AFP увічнює кохання: медики-волонтери весною 2022 р. на весільній фотосесії у дворі зруйнованого російськими ракетами будинку в Харкові.
На марці № 2074 "Світло переможе! "Азовсталь". Маріуполь, 2022 р." - воїн у променях сонця на "Азовсталі" - легендарний знімок "Ореста" Дмитра Козацького, який він зробив у травні 2022 р.
На марці № 2075 "Руки піхотинця. Бахмут, 2023 р." - фото піхотинця 28-ї бригади з позивним "Сніжок". Автор фото - Максим Дондюк, знімок він зробив за кілька сотень метрів від ворожих окопів на околиці Бахмута у березні 2023 р.
Додамо, що поштовий блок "І буде весна" коштує 90 гривень.
Продаж марок уже стартував (скриншот)
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