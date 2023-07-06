Україну мають відбудувати українці

Відбудова України після перемоги - один з найбільших та найскладніших проєктів, який мала світова спільнота. Він буде складним й багаторівневим, але дасть можливість трансформувати країну. Закласти у неї нові принципи, за якими житиме суспільство і розвиватиме простір навколо себе.

Стратег глобальної інклюзії та колишній директор в Королівському інституті британських архітекторів Марша Рамруп розповідає у колонці виданню Styler , якими якостями мають володіти фахівці з відбудови, на які міжнародні практики першочергово треба звернути увагу й чому Україна має торувати власний шлях у цьому процесі.

Що потрібно Україні для створення доступних просторів для громадян

Інклюзія - це не лише про доступність. Безпечні та інклюзивні середовища для тих, хто має психологічні та емоційні травми, а також простори з урахуванням гендерних та вікових потреб населення - все це повинно бути частиною тієї призми, через яку розглядається відбудова України.

Фахівці, які братимуть участь у відновленні України, повинні володіти наступними якостями.

По-перше, це мотивація до створення інклюзивного середовища; усвідомлення того, що перед вами буде поставлена задача приділяти увагу тим речам, які вас раніше не турбували, прислуховуватися до думки, яку ви, можливо, не помічали. Імовірно, вам знадобиться докорінно переосмислити деякі ключові елементи того, що означає бути "фахівцем з будівництва середовища". Ви повинні запитати себе, що насправді означає бути мотивованим для виконання цієї роботи. А що, якщо ви будете почуватися некомфортно, коли вас попросять щось змінити?

По-друге, знання - вам необхідно чітко усвідомлювати, яким може бути життя з інклюзією. Мова йде не лише про фізичну недієздатність, але й про емоційну та психологічну травму внаслідок всього пережитого.

Окрім того, важливо також розуміти, чи буде проблематичним для вас будувати відносини з іншими професіоналами не з вашого оточення.

А у сьогоднішніх реаліях також постає питання мовного бар’єру: чи зможете ви правильно зрозуміти один одного і вирішити ті задачі, що будуть виникати у ході роботи?

По-третє, стратегія - тобто як ви будете здійснювати планування своєї роботи та процесу відбудови, використовуючи наявні знання повною мірою. Варто перевірити свої припущення і переконатися, що ви передбачили всі ймовірні результати. Також необхідно розробити низку процедур, принципів і практик, при застосуванні яких ви зможете впевнитися, що прийняті вами рішення були усвідомленими та релевантними. Завжди тримайте в голові розуміння того, хто ви є і ким ви не є, порівняно з тими, для кого ви проводите відбудову.

І останнє - дія. Цей етап полягає в тому, що відбудова України повинна відбуватися адаптивним і раціональним способом. Світ і клімат постійно змінюються навколо вас, тому необхідно заздалегідь думати про те, як можлива міграція населення вплине на способи використання відбудованого навколишнього середовища і як ви можете поєднати безпеку із доступністю та інклюзивністю.

Вам також необхідно мати певне різноманіття у команді. Переконайтеся, що ви маєте представників різних віросповідань, людей відмінних за походженням та культурною спадщиною їхніх предків. Варто також розглянути представників різних гендерних груп та напрямків, які також у свою чергу будуть володіти широким спектром необхідних вам навичок. Це необхідно для того, щоб у команді було розмаїття поглядів та досвіду, які ви зможете повною мірою використати під час роботи над проектом. Проте варто розуміти, що таке різноманіття особистостей потребує чуйного та свідомого лідера.

Тому коли ви розвинете ці чотири якості, створите різносторонні та інклюзивні команди під ефективним керівництвом свідомого лідера, ви зможете відбудовувати Україну на засадах інклюзивності.

Ремонт школи у Києві, яка постраждала від російських обстрілів (фото: Getty Images)

Я схильна вважати, що не має значення, які бюрократичні проблеми можуть виникати.

Там, де вони є, їх слід вирішувати поступово, зосереджуючись на кінцевому результаті, який хочуть бачити і чиновник, і розробник - а це, безумовно, краща, безпечніша, безумовно мирна, екологічна, красива та інклюзивна Україна. Там, де шляхи до цього розходяться, проблеми можна вирішити завдяки активній взаємодії.

Забудовники та фахівці, які працюють у сфері міського будування, орієнтуючись в законах і встановлених нормах, все ж таки повинні дослухатися до думки людей, задля яких вони працюють. Таким чином, дотримуватися вищих стандартів, ніж ті, що встановлені статутом чи законодавством. Якщо організація знає, які існують вимоги, вона може просто використовувати їх і орієнтуватися на них, плануючи свою діяльність.

Інклюзивні підходи до середовища досить рідко закріплюються на законодавчому рівні - хоча це трапляється. І я рада бачити, що ЄС підтримує Україну у відновленні її міст у якісний, раціональний та інклюзивний спосіб за допомогою ініціативи "Фенікс", що реалізується Фондом Східна Європа.

Я вважаю вкрай важливим, щоб Україну відбудовували українці. Тільки ви можете знати, як це - жити в тих умовах, в яких ви зараз перебуваєте, зі справжнім співчуттям до тих, хто буде жити там далі. Тільки ви знатимете, як це - жити зі страхом, коли чуєш гучний шум, або хвилюватися, який транспортний засіб ось-ось виїде з-за рогу. Тільки ви знаєте, що таке раптова панічна атака і потреба десь знайти укриття вдень посеред вулиці. Тільки ви знаєте, як спланувати і врахувати усе із переліченого у процесі виконання відбудови.

Я не кажу, що Україна не потребує сторонньої допомоги. Я пропоную, щоб ті, хто перебуває за кордоном, були готові надати те, про що їх просять, і не вдавали, що вони або знають краще, або вже мають готове рішення.

Українці краще відбудують Україну, ніж будь-хто (фото: Getty Images)

У всьому світі ми загалом недостатньо просунулися у досягненні Цілей сталого розвитку ООН, але під час кризи з'являється шанс і можливість справжніх змін. Ми багато дізналися про себе під час COVID, і українці не відкрили б для себе нові глибини стійкості та мужності, якби не війна.

Зосередження уваги на Цілях сталого розвитку ООН допоможе Україні виконати свої обіцянки перед майбутніми поколіннями. ООН має величезну кількість настанов і практичних рекомендацій що можуть стати в нагоді. Наприклад:

гідна праця та економічне зростання

створення стійкої інфраструктури, стимулювання інклюзивної та стабільної індустріалізації, а також заохочення інновацій

боротьба із соціальною нерівністю всередині країн

забезпечення інклюзивності, безпеки, життєстійкості та стабільності міст і населених пунктів

Мікро-, малі та середні підприємства (ММСП) у буквальному сенсі є основою світової економіки. Вони є рушіями економічного зростання та зайнятості, адже на них припадає 90% бізнесу, до 70% усіх робочих місць та 50% валового внутрішнього продукту (ВВП) на глобальному рівні.

Тому Україні потрібно менше орієнтуватися на великих світових гравців у сфері розвитку, а співпрацювати з меншими, більш наближеними до суспільства професіоналами та представниками торгівлі.

Для того, щоб по-справжньому зрозуміти важливість ММСП у торгівлі та економічному зростанні, необхідно вийти за рамки абстрактних цифр. Говорячи про ММСП, мається на увазі не стільки сукупна статистика, скільки покращене життя окремих людей, підприємців та їхніх громад завдяки діяльності таких підприємств.

Такий підхід автоматично підтримує підприємства, очолювані жінками та представниками меншин, допомагаючи впроваджувати інклюзивність у відновлювану економіку.

У 2021 році було розроблено посібник ООН "Її місто", який показує, що залучення жінок до міського розвитку зробить місто кращим для всіх. Дівчата планують і проектують з урахуванням різноманітності та особливих потреб. Вони визначили, що процеси залучення є ключовими для планування міста, яке працює для всіх, і припустили, що коли ми дозволимо громадянам, чий голос майже не враховується, бути експертами, наші міста та громади стануть більш інклюзивними, рівними та збалансованими.

Відень відомий своїм гендерно-інклюзивним підходом до дизайну. Забезпечивши наявність у місті ширших зон для дитячих візочків, це своєю чергою призвело до розширення зон для інвалідних візків.

Громадський простір Відня цілеспрямовано використовується для того, щоб жінки були більш значущими, що також допомагає і людям з вадами слуху. Коли ви розробляєте дизайн для інклюзії, це працює для багатьох груп, а не лише для людей з обмеженими можливостями.

Міське фермерство у Відні (фото: facebook.com/SmartCityWien)

Україна надихає своїм прикладом - не зважаючи на те, що вона зараз чинить активний супротив загарбникам, спільнота свідомо і цілеспрямовано працює над відновленням кращого суспільства.

Запозичення передового досвіду з інших країн не матиме для України великого значення - вона має торувати свій власний шлях, оснований на її історії, традиціях, культурі; зважаючи на потреби свого Народу, свого Місця у світі та своїх відносин із Планетою в цілому. Саме такий шлях буде найкращим для держави.