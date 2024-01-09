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Українці почали частіше скаржитися на порушення мовного закону: омбудсмен назвав рекордну статистику

Україна, Вівторок 09 січня 2024 17:13
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Українці почали частіше скаржитися на порушення мовного закону: омбудсмен назвав рекордну статистику Статистика скарг на мовні порушення виросла (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

У 2023 році українці почали частіше скаржитися на порушення мовного закону, ніж у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт Єдиного вебпорталу виконавчої влади.

Скільки скарг надійшло до омбудсмена

У 2023 році Уповноважений із захисту державної мови отримав 3 692 звернень про порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

За всі роки існування інституту Уповноваженого скарг прийшло на 30% більше, ніж у 2022 році - 2 846 одиниць.

"Така статистика свідчить як про збільшення кількості порушень мовного закону, так і про критичну чутливість громадян України до відстоювання своїх мовних прав", - зазначив Уповноважений Тарас Кремінь.

Де зафіксували найбільше порушень

Антирекорд показала сфера обслуговування споживачів - 1 822 звернень. Зокрема, 992 звернення стосується відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів, 615 - порушень безпосередньо під час обслуговування та 215 - відсутності інформації про товари та послуги державною мовою.

Сфера інформації для загального ознайомлення та реклами посіла друге місце за кількістю зареєстрованих звернень громадян щодо порушення закону - 557 звернень.

Водночас надійшло 153 звернення щодо порушень законодавства педагогічними та науково-педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої та вищої освіти.

Так само зафіксували 186 звернень щодо порушень в органах влади, а також 61 - в установах комунальної та державної власності.

У сфері культури надійшло 103 звернення, а у сфері медіа - 174 звернення.

Рейтинг порушень по областях

Найбільше повідомлень громадян стосувалися порушення законодавства про державну мову:

  • у місті Київ - 1 345
  • у Харківській області - 516
  • Одеській області - 486
  • Дніпропетровській області - 316
  • Київській області - 153
  • Запорізькій області - 63
  • Львівській області - 59
  • Полтавській області - 54
  • Миколаївській області - 53

Раніше ми розповідали про те, що українці можуть безкоштовно вивчати польську мову.

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