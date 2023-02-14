Українці не можуть відправити і отримати посилки "Нової пошти": що сталося

Клієнти "Нової пошти" зіткнулися з раптовою проблемою через неможливість відправити та отримати посилки вдень у вівторок, 14 лютого. Причиною став масштабний збій у всій Україні в роботі системи оператора.

Що відомо про ситуацію і коли відновиться робота НП - читайте у матеріалі нижче.

Українці у коментарях на Facebook-сторінці НП звернулися до представників компанії за роз'ясненнями, з чим пов'язані складнощі з відправкою та отриманням поштових посилок, чому не працюють відділення та сайт "Нової пошти", та коли з'явиться доступ до поштоматів.

У "Новій пошті" розповіли про збій роботи системи 14 лютого (фото: скріншот коментарів facebook.com/nova.poshta.official)

Як запевнили в адміністрації "Нової пошти", зараз фахівці розв'язують проблему "не покладаючи рук", і просять громадян почекати. У компанії зазначають, що зараз призупинено роботу системи відділень та мобільного додатку.

"Наші колеги з IT-відділу вже займаються вирішенням цього питання, але треба ще трішечки часу. Обіцяємо докласти максимум зусиль, аби якнайшвидше все налагодити", - йдеться у відповіді представників компанії.

Також "Новій пошті" перепрошують за незручності, з якими зіткнулися українці, особливо на тлі ажіотажу з посилками у свято День Святого Валентина.

Збій через DDoS-атаку

Як зазначає співробітник НП, сьогоднішній збій у роботі системи стався, найімовірніше, через DDoS-атаки, передає "Інстайдер".

Так, перестали працювати абсолютно усі відділення, а також технічний відділ.

Також представник компанії додав, що зараз важко сказати, коли відновиться робота системи.

У "Новій пошті" розповіли про збій роботи системи 14 лютого (фото: скріншот коментарів facebook.com/nova.poshta.official)