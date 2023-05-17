Це було у поїзді. Відома українська співачка стала жертвою домагань: деталі огидної історії
Українська співачка та реперка Аліна Паш зізналася, що стала жертвою домагань в купе поїзда Укрзалізниці.
Про це зіркова артистка розповіла у своєму Instagram.
Коли це трапилось
Співачка зазнала домагань у віці 19 років, коли їхала додому в купе поїзда з Києва до Закарпаття.
Її сусідами тоді були "три чоловіка напідпитку".
"Гуляти вони продовжували й пізно вночі, обговорюючи неприємні речі. Фільтру не було: казали різне, не зважаючи на мою присутність", - написала Аліна.
Співачка кілька разів просила поводитись тихіше, але чоловіки відповіли їй агресією та почали чіплятися в закритому купе.
"На галас прийшла провідниця й коли два приятелі нарешті переконали чоловіка в тому, що варто закрити двері - провідниця так само зіткнулась з домаганнями", - зазначила співачка.
Потім молода артистка з провідницею вийшли з того купе, й решту дороги Аліна провела в купе працівниці поїзда.
"Страшно подумати нині про інші варіанти розвитку подій і скільки разів та жінка зіштовхувалася з такими ситуаціями", - зазначила Паш.
Також вона наголосила на необхідності жіночих купе у вагонах поїздів.
"Це про почуття безпеки й комфорту пересування кожної з нас, а не про сегрегацію й дискримінацію. Опція, а не імператив. Аби запобігти страшному, як маємо таку можливість", - підкреслила зірка.
Аліна Паш поділилась своєю історією (фото: instagram.com/alinapash)
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