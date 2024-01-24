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Українська акторка кілька місяців жила у театрі: що відомо

Середа 24 січня 2024 18:20
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Українська акторка кілька місяців жила у театрі: що відомо Ольга Гришина розказала про своє нове хобі (фото: instagram.com/o.grishina_)
Автор: Юлія Любченко

Популярна українська акторка Ольга Гришина в 2022 році кілька місяців жила у театрі разом з родиною. Там зірка судово-медичного детективу "Розтин покаже", третій сезон якого скоро стартує на ICTV2, опанувала нову "професію".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу каналу ICTV2.

Ольга Гришина розповіла про тимчасове життя у театрі

Так, в березні 2022 року, коли росіян відігнати від столиці і в Києві відкрили мости через Дніпро, Ольга разом зі своєю родиною переїхала у Театр ім. Лесі Українки, де служить вона та її чоловік.

Щоб не розлучатися і не залежати від повітряних тривог, родина вирішила залишитися в театрі, де вони прожили кілька місяців.

Тоді вперше Ольга і почала створювати іграшки для своєї доньки.

"Донька навчалась онлайн у школі. Пам’ятаю, якось вона попросила мене зв’язати їй іграшку - я трохи до того в’язала. Стала "підкидати" мені відео, і з часом я навчилась вʼязати не тільки шарфи та капелюхи, а й іграшки", - пригадує акторка.

Трохи пізніше роботи акторки з’явилися на благодійному ярмарку, що був організований подругою, гроші від якого пішли на допомогу постраждалим від агресії РФ.

Українська акторка кілька місяців жила у театрі: що відомоУкраїнська акторка кілька місяців жила у театрі: що відомоУкраїнська акторка кілька місяців жила у театрі: що відомоУкраїнська акторка кілька місяців жила у театрі: що відомоУкраїнська акторка кілька місяців жила у театрі: що відомоУкраїнська акторка кілька місяців жила у театрі: що відомоУкраїнська акторка кілька місяців жила у театрі: що відомо

Українська акторка кілька місяців жила у театрі: що відомо

Акорка серіалу "Розтин покаже" розказала про нове хобі (фото: архів Ольги Гришиної)

Таким чином, нова "професія" Гришиної не лише підтримала її саму та її близьких, а й досі дає змогу допомагати іншим людям.

"Це був цікавий досвід. Часу і думок багато, роботи за професією зовсім не було. Треба було психологічно допомогти собі та іншим, і це вдалося завдяки новому хобі", - каже акторка.

Додамо, що у серіалі "Розтин покаже" Гришиній дісталася головна роль - талановитої і розумної судмедекспертки Яни Гончар, завдяки якій розкриваються найскладніші злочини.

Українська акторка кілька місяців жила у театрі: що відомоУкраїнська акторка кілька місяців жила у театрі: що відомоУкраїнська акторка кілька місяців жила у театрі: що відомоУкраїнська акторка кілька місяців жила у театрі: що відомо

Ольга Гришина на зйомках серіалу "Розтин покаже" (фото: instagram.com/artemy_yehorov)

Раніше ми розповідали історію київського волонтера у музеї "Голоси мирних".

Також читайте наш матеріал про те, як українська акторка стала жертвою перекупників квитків і розкрила деталі схеми.

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