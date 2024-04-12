Українка, яка першою підкорила Еверест, піднялась на одну з найнебезпечніших гір світу: як це було

Вранці 12 квітня українка Ірина Галай у супроводі гіда Мінгма піднялась на найвищу точку гірського масиву в Гімалаях на території Непалу - гору Аннапурна висотою 8 091 метр.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка "iraaleksandrovna" в Instagram, Champion, Wikipedia.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про нове досягнення цієї мужньої українки.

Як відбулось підкорення вершини Аннапурна

12 квітня 2024 року мешканка міста Мукачево Закарпатської області України Ірина Галай здійснила своє перше сходження за час повномасштабної війни.

Разом із гідом Мінгма вона підкорила одну з найнебезпечніших гір світу, розміщену в Гімалаях на території Непалу - вершину Аннапурна висотою 8 091 м (що робить її десятою найвищою вершиною у світі й одним зі 14 восьмитисячників).

Ця гора вважається одним із найбільш небезпечних восьмитисячників у світі, оскільки рівень смертності за всі роки сходжень на неї альпіністів становить 22%.

Ірина Галай у горах (фото: champion.com.ua)

Українка присвятила своє сходження Збройним силам України та жінкам, які служать у ЗСУ.

До слова, перші місяці великої війни Галай провела у складі Мукачівської ТРО.

"Я маю з собою прапор, на ньому зображено логотип організації Arm Women Now... Я взяла цей прапор, адже Аннапурна - гора жіночого роду. Складна та серйозна. Вважається найнебезпечнішою горою у світі. Вона має характер, схожий на характер української військової жінки. Яка ніколи не дозволить собі непотрібних людей, не дасть себе легко завоювати й знищує всіх, хто наближається з поганими намірами", - розповіла Ірина напередодні фінального етапу сходження.

Українка під час сходження (фото: champion.com.ua)

Жінка уточнила, що з волонтерським проектом і соціальною ініціативою Arm Women Now познайомилась на початку війни, коли була в ТРО.

"Я продала на аукціоні свій рожевий льодоруб зі стразами, а на отримані кошти (200 тисяч гривень, - Ред.) ми розпочали співпрацю з цією організацією, створюючи для ЗСУ першу жіночу форму", - пригадала українка.

Вона зауважила, що нині у ЗСУ служить понад 60 тисяч жінок, що є вражаючою цифрою навіть для НАТО.

"Ці жінки - мої герої. Мене зачаровує їхні відвага, краса, сміливість та характер. Вони - неймовірні! Я присвячую це сходження їм і своїй країні, яка прямо зараз веде боротьбу за своє існування", - наголосила Ірина.

Варто зазначити, що саме Ірина Галай у супроводі гіда Віктора Бобкова 18 травня 2016 року стала першою жінкою з України, яка підкорила "гору смерті" - найвищу вершину земної кулі Еверест.