В Україні зміняться ціни на яйця: скільки вони коштуватимуть
В Україні в 2023 році можуть подорожчати курячі яйця, хоча їхня вартість все одно не поб'є антирекорд 2022 року.
Про це повідомляють аналітики у виданні Rabobank.
Де будуть найвищі ціни на яйця
Як прогнозують експерти, ціни будуть особливо високими на ринках, які сильно постраждали від пташиного грипу, високих витрат і регуляторних змін.
На інших ринках ціни знизяться, але не до рівня 2021 року, оскільки високі виробничі витрати утримуватимуть ціни на високому рівні.
"У довгостроковій перспективі важливим є переорієнтований і зважений підхід для кращого збалансування ринкового попиту та пропозиції, ціноутворення та ризиків у ланцюжку створення вартості", - сказано у звіті.
Скільки зараз коштують яйця в Україні
Так, найдешевші яйця зараз продаються у супермаркеті АТБ. Ціна за десяток стартує від 34:40 гривень.
Ціна яєць у супермаркеті АТБ (Скріншот)
Як ми раніше писали, українців попередили про подорожчання хліба.
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