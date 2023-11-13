В Україні зафіксували інфекцію, яка вражає нирки, печінку та головний мозок: як себе захистити

У кількох областях України виявили випадки інфікування лептоспірозом. Зазвичай це захворювання передається людині від тварини та вражає нирки, печінку, призводить до менінгіту та зрештою летальних наслідків.

Інфекціоніст Сергій Федорків розповів у коментарі РБК-Україна (проєкт Styler), як захистити себе та рідних від цього небезпечного захворювання.

Що таке лептоспіроз

Це зоонозна, тобто спільна для тварин і людей, інфекційна хвороба, яку спричиняє збудник-бактерія Leptospira. Перебіг хвороби складається з гарячки, загальної інтоксикації, ураження нирок, печінки, серцево-судинної, нервової систем, геморагічним синдромом.

Бактерія, яка є збудником лептоспірозу (фото: Вікіпедія)

Джерелами інфікування можуть бути:

тварини - найчастіше гризуни

купання у заражених водоймах

вживання сирої води з природних джерел, молока, м'яса

контакт з вологим ґрунтом

забій заражених тварин та оброблення м'яса

У людський організм бактерія лептоспірозу потрапляє через рани, подряпини тощо. Іноді це може відбутися через кон'юнктиву.

Цікаво, що в шлунку людини збудник хвороби гине через кислу реакцію шлункового соку. Тоді як можливе інфікування через забруднену воду? Інфекція може потрапити далі через дрібні пошкодження слизової оболонки ротоглотки.

Лептоспіроз передається від тварини до людини, але від людини до людини - вкрай рідко. Це можливо під час випадкового потрапляння крові від хворого в період лептоспіремії на незахищені та пошкоджені шкіру та слизові оболонки інших.

Як проявляється лептоспіроз

Початкові симптоми захворювання можна легко сплутати з іншими, адже ознаки досить розповсюджені:

озноб

температура тіла високих значень

сильний головний біль

почервоніння очей

відсутність апетиту

Більш характерними для лептоспірозу симптомами є біль у м'язах, особливо в стегнах і попереку, аж до ускладнення пересування.

Бактерія лептоспірозу також уражає кілька систем організму: імунітет, нирки, печінки, нервова система, серце, легені, скелетні м'язи тощо.

При важчому перебігу хвороби уражаються оболонки очей, з'являється жовтяничне фарбування шкіри, висип.

Крім того, лептоспіроз також викликає порушення згортання крові. Наслідком захворювання можуть стати крововиливи, менінгіт і навіть смерть.

Для лікування лептоспірозу зазвичай застосовують антибіотики та специфічні імуноглобуліни. Іноді антибіотики комбінують з кортикостероїдними препаратами.

Найбільш ефективне лікування на початковому етапі хвороби - до четвертого дня.

Як профілактувати зараження

Інфекціоніст Сергій Федорків розповідає, що існує кілька видів профілактики: специфічна та неспецифічна.

Перша полягає в імунізації дорослих і дітей з восьми років вбитою полівалентною лептоспірозною вакциною. Це варто зробити два рази з інтервалом 7-10 днів. Хоча при цьому ефективність вакцинопрофілактики в людей не доведена.

"Лише кілька країн, таких як Куба, Японія, Франція та Китай схвалили використання інактивованих вакцин з обмеженим захисним ефектом. Оскільки імунітет, викликаний одним лептоспірасероваром, захищає лише від цього конкретного збудника, були розроблені тривалентні вакцини. Однак вони не дають довготривалого імунітету людям чи тваринам", - пояснює медик.

Тому вакцинація свійської худоби все-таки набагато ширше застосовується у ветеринарній практиці, ніж вакцинація людей.

Для уникнення зараження тваринами та людьми варто проводити імунізацію свійських тварин (фото: Freepik)

Серед інших (неспецифічних) способів запобігання зараженню:

охорона джерел водопостачання і продуктів від забруднення виділеннями гризунів

заборона вживання води з відкритих водойм

використання захисного одягу при роботі в несприятливих умовах, догляді за хворими тваринами

проведення ветеринарно-санітарних і меліоративних робіт

варто уникати купання в "стоячих" водоймах

одягати гумові чоботи й рукавички при роботі з землею

Якщо в певному осередку вже виявили лептоспіроз, потрібно провести дезінфекцію, лабораторне обстеження хворих з гарячкою і тих, хто перехворів протягом останнього місяця та термічну обробку продуктів тваринного походження.