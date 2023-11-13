В Украине зафиксировали инфекцию, которая поражает почки, печень и мозг: как себя защитить

В нескольких областях Украины выявили случаи инфицирования лептоспирозом. Обычно это заболевание передается человеку от животного и поражает почки, печень, приводит к менингиту и, наконец, летальному исходу.

Инфекционист Сергей Федоркив рассказал в комментарии РБК-Украина (проект Styler), как защитить себя и родных от этого опасного заболевания.

Что такое лептоспироз

Это зоонозная, то есть общая для животных и людей, инфекционная болезнь, вызываемая возбудителем-бактерией Leptospira. Течение болезни состоит из лихорадки, общей интоксикации, поражения почек, печени, сердечно-сосудистой, нервной систем, геморрагического синдрома.

Бактерия, являющаяся возбудителем лептоспироза (фото: Википедия)

Источниками инфицирования могут быть:

животные - чаще всего грызуны

купание в зараженных водоемах

употребление сырой воды из природных источников, молока, мяса

контакт с влажной почвой

убой зараженных животных и обработки мяса

В организм человека бактерия лептоспироза попадает через раны, царапины и т. д. Иногда это может произойти через конъюнктив.

Интересно, что в желудке человека возбудитель болезни погибает из-за кислой реакции желудочного сока. Тогда как возможно инфицирование из-за загрязненной воды? Инфекция может попасть дальше из-за мелких повреждений слизистой ротоглотки.

Лептоспироз передается от животного к человеку, но от человека к человеку - крайне редко. Это возможно при случайном попадании крови от больного в период лептоспиремии на незащищенные и поврежденные кожу и слизистые других.

Как проявляется лептоспироз

Начальные симптомы заболевания можно легко спутать с другими, ведь признаки достаточно распространены:

озноб

температура тела высоких значений

сильная головная боль

покраснение глаз

отсутствие аппетита

Более характерными для лептоспироза симптомами являются боли в мышцах, особенно в бедрах и пояснице, вплоть до усложнения передвижения.

Бактерия лептоспироза также поражает несколько систем организма: иммунитет, почки, печени, нервная система, сердце, легкие, скелетные мышцы и т. д.

При более тяжелом течении болезни поражаются оболочки глаз, появляется желтушное окрашивание кожи, сыпь.

Кроме того, лептоспироз также вызывает нарушение свертывания крови. Следствием заболевания могут стать кровоизлияния, менингит и даже смерть.

Для лечения лептоспироза обычно применяют антибиотики и специфические иммуноглобулины. Иногда антибиотики комбинируют с кортикостероидными препаратами.

Наиболее эффективное лечение на начальном этапе болезни - до четвертого дня.

Как профилактировать заражение

Инфекционист Сергей Федоркив рассказывает, что существует несколько видов профилактики: специфическая и неспецифическая.

Первая заключается в иммунизации взрослых и детей с восьми лет убитой поливалентной лептоспирозной вакциной. Это следует сделать два раза с интервалом 7-10 дней. Хотя при этом эффективность вакцинопрофилактики у людей не подтверждена.

"Только несколько стран, таких как Куба, Япония, Франция и Китай одобрили использование инактивированных вакцин с ограниченным защитным эффектом. Поскольку иммунитет, вызванный одним лептоспирасероваром, защищает только от этого конкретного возбудителя, были разработаны трехвалентные вакцины. Но они не дают длительного иммунитета людям или животным", - объясняет медик.

Поэтому вакцинация домашнего скота все же гораздо шире применяется в ветеринарной практике, чем вакцинация людей.

Во избежание заражения животными и людьми следует проводить иммунизацию домашних животных (фото: Freepik)

Среди других (неспецифических) способов предотвращения заражения:

охрана источников водоснабжения и продуктов от загрязнения выделениями грызунов

запрет на употребление воды из открытых водоемов

использование защитной одежды при работе в неблагоприятных условиях, уходе за больными животными

проведение ветеринарно-санитарных и мелиоративных работ

следует избегать купания в "стоячих" водоемах

одевать резиновые сапоги и перчатки при работе с землей

Если в определенном очаге уже обнаружили лептоспироз, нужно провести дезинфекцию, лабораторное обследование больных с лихорадкой и переболевших в течение последнего месяца и термическую обработку продуктов животного происхождения.