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В Україні випустять нову серію марок: кому присвятять та коли можна буде придбати

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Четвер 13 жовтня 2022 10:55
В Україні випустять нову серію марок: кому присвятять та коли можна буде придбати В Україні випустять серію марок (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Національний поштовий оператор "Укрпошта" 14 жовтня - у День захисників та захисниць України випустить нові марки. Вони будуть присвячені різним видам військ.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський у Telegram.

Зокрема, перші марки в новій серії "Збройні Сили України" будуть присвячені Сухопутним військам, Військово-морським силам, теробороні, ССО та Десантно-штурмовим військам. Також віддадуть честь "Привиду Києва" - Повітряним силам ЗСУ.

Окрім того, будуть випущені листівки та конверти. Вже відомо, що продаж буде здійснюватися в стандартному режимі - через відділення "Укрпошти" та онлайн.

Випуск марок 14 жовтня буде не останнім. Наступні марки Смілянський пообіцяв присвятити Головному управлінню розвідки Міноборони, зв'язківцям та медикам.

"В цьому першому, випуску автор марок Антон Хрупін та наша команда Н. Мухіна та С. Гречко доклали максимум зусиль, щоб гідно відзначити наших героїв", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що навіть, якщо зникне світло, марки все одно випустять.

В Україні випустять нову серію марок: кому присвятять та коли можна буде придбатиВ Україні на честь Дня захисників і захисниць випустять нові марки (t.me/igorsmelyansky)

Раніше ми повідомляли, що у Польщі випустили марки з Зеленським. За кілька годин їх розкупили.

Також "Укрпошта" випускала марку "русский корабль", яка створила шалений ажіотаж.

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